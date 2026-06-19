Estados Unidos y Australia se juegan el liderato del grupo en un partido lleno de historias inspiradoras

El partido entre Estados Unidos y Australia, correspondiente a la segunda jornada del Mundial, promete ser un enfrentamiento equilibrado donde dos selecciones invictas buscan el primer puesto del grupo. El choque, que se celebrará en Seattle, destacará no solo por el aspecto deportivo sino también por las motivaciones extradeportivas de varios jugadores, cuyas trayectorias personales reflejan historias de superación y migración. Mientras Christian Pulisic busca reafirmarse como figura líder del equipo estadounidense, Garang Kuol, nacido en Tanzania de padres burundeses, se ha convertido en la gran revelación del combinado australiano. Este partido servirá para medir las aspiraciones reales de ambos equipos de cara a la fase final del torneo.

El partido entre Australia y Estados Unidos se disputa este viernes 19 de junio en el Seattle Stadium a partir de las 21:00 horas peninsulares de España.

El encuentro se podrá ver en La 1 de TVE y en la plataforma de streaming de RTVE Play. Será el duelo por el liderato entre las dos selecciones que ganaron sus respectivos encuentros en la primera jornada del campeonato. La selección estadounidense estará arropada en las gradas como local por una afición entusiasta, aún más ilusionada tras el triunfo inicial. Australia, por su parte, tampoco anda corta de moral después de imponerse por 2-0 a Turquía.

Son dos resultados que no pueden calificarse de sorpresa, pero que dan una buena muestra de lo igualado que se presenta este cuarteto, donde a priori turcos y paraguayos estaban llamados a hacer algo más notable en esta fase de grupos. Se enfrentarán en el otro partido en lo que supone el duelo de necesitados.

Asimismo, sendos partidos sirvieron para 'destapar' dos nombres que hasta la fecha habían pasado desapercibidos para el aficionado medio en España, pero que están llamados a dar mucho que hablar en este Mundial. Por Estados Unidos brilló Christian Pulisic, autor de un doblete en la goleada a Paraguay. Nacido en Nueva York en 2001, se crió en Londres y futbolísticamente se formó en la cantera del Chelsea.

Con 14 goles en los últimos 20 partidos en todos los frentes, no es, por tanto, una sorpresa para los más 'cafeteros' del fútbol internacional. Hoy tendrá que dar un paso adelante ante la baja de otros referentes. De Australia destaca Garang Kuol, delantero que abrió la victoria de su equipo frente a Turquía y fue una auténtica pesadilla para los otomanos.

Se convirtió en el futbolista más joven del país al que representa en marcar en un Mundial y también en el primero nacido fuera de dicho país. La historia de Kuol comienza 20 años atrás cuando sus padres huyeron de la guerra en Burundi y se refugiaron en Tanzania, que fue donde nació. Cuando todavía era un bebé, sus padres emigraron a Australia y allí es donde comenzó su historia futbolística, amén de la personal.

Brilló en las categorías inferiores y su progresión ha sido constante hasta convertirse en una pieza clave para su selección





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