Estados Unidos suspende investigaciones penales contra Delcy Rodríguez para no obstaculizar la estabilización de Venezuela

La administración Trump ha ordenado a los fiscales de Miami que detengan las investigaciones contra Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, por posibles delitos de narcotráfico y contrabando de oro, con el fin de no entorpecer los esfuerzos de estabilización en el país tras la detención de Nicolás Maduro. Estados Unidos ha levantado sanciones contra Rodríguez y la ha reconocido como jefa de Estado, decisión que ha generado críticas de la senadora demócrata Jeanne Shaheen, quien cuestiona el trato favorable a una figura del régimen madurista.

La administración del expresidente Donald Trump ha instruido a los fiscales federales en Miami para que suspendan las investigaciones penales que existían contra Delcy Rodríguez , quien se autoproclama como presidenta interina de Venezuela .

La decisión, que afecta a una indagación que la Administración de Control de Drogas (DEA) mantenía abierta desde 2018 por sospechas de narcotráfico y contrabando de oro, responde a la estrategia de华盛顿 de no obstaculizar los esfuerzos de estabilización en Venezuela después de la detención de Nicolás Maduro. Según fuentes citadas por la agencia Associated Press, el Departamento de Justicia determinó que continuar con el caso podría interferir con los objetivos políticos de la Casa Blanca, razón por la cual se ordenó archivar temporalmente las actuaciones.

Esta medida se enmarca en un cambio radical de la política estadounidense hacia Rodríguez y su entorno. A pesar de que ella y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, habían sido sancionados durante el primer mandato de Trump, las autoridades levantaron recientemente todas las restricciones sobre la mandataria interina y la reconocieron oficialmente como la única jefa de Estado de Venezuela.

El giro ha sido justificado por la necesidad de facilitar un proceso de transición en el país caribeño, aunque críticos argumentan que premiar a una figura cercana a Maduro sin exigirle avances concretos en la restauración de la democracia envía una señal contradictoria. La decisión no ha estado exenta de controversia en Estados Unidos.

La senadora demócrata Jeanne Shaheen, máxima representante de su partido en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, exigió explicaciones al gobierno por lo que considera un "trato favorable" a Rodríguez, a quien califica de "figura central en el régimen represivo de Nicolás Maduro". En una carta dirigida al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario del Tesoro Scott Bessent, Shaheen criticó que se hayan levantado las sanciones "sin que haya habido ningún indicio de que haya tomado medidas concretas y significativas para restablecer el orden democrático".

Este episodio refleja las tensiones internas en Washington sobre cómo abordar la crisis venezolana y subraya el peso que las consideraciones estratégicas pueden tener en la aplicación de la justicia penal





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