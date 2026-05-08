Estados Unidos supera récord de exportaciones de petróleo tras bloqueo del estrecho de Ormuz y guerra en Oriente Medio

Estados Unidos ha alcanzado una media diaria de 5,3 millones de barriles en sus exportaciones de petróleo, superando el récord anterior y confirmando una tendencia al alza desde que su ejército atacara a Irán en febrero. El bloqueo del estrecho de Ormuz y la guerra en Oriente Medio han llevado a la pérdida de 13 millones de barriles diarios de petróleo, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Sin embargo, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) sigue siendo muy elevado, cerca de 50% más alto que hace tres meses.

Estados Unidos ha superado el récord de exportaciones de petróleo , alcanzando una media diaria de 5,3 millones de barriles, tras el bloqueo del estrecho de Ormuz y la guerra en Oriente Medio.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha estimado que se han perdido 13 millones de barriles diarios de petróleo por el conflicto, lo que está produciendo interrupciones en el suministro de materias primas esenciales. Sin embargo, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) sigue siendo muy elevado, cerca de 50% más alto que hace tres meses.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado la liberación de 172 millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de EEUU, y se encuentra en un déficit energético creciente. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Estados Unidos Exportaciones De Petróleo Bloqueo Del Estrecho De Ormuz Guerra En Oriente Medio Precio Del Petróleo Reserva Estratégica De EEUU Deficit Energético

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La UE fracasa en su intento de ratificar el tratado comercial con Estados UnidosTras más de 10 horas de negociaciones entre representantes de los países, la Comisión Europea y la Eurocámara, los legisladores europeos no se ponen de acuerdo sobre las cláusulas que impusieron los eurodiputados en el tratado comercial con EEUU

Read more »

Optimismo en los Mercados por el Avance de las Negociaciones entre Irán y Estados UnidosLa posibilidad de un acuerdo nuclear y la reapertura del Estrecho de Ormuz impulsan las bolsas globales y provocan el desplome del precio del petróleo Brent.

Read more »

Liberan a 1.500 beagles utilizados para experimentos médicos en un centro de investigación en Estados UnidosLas organizaciones animalistas celebran estos días lo que consideran como “una de las mayores operaciones de rescate” y ahora buscan un hogar para estos canes

Read more »

Reino Unido y Estados Unidos aplican medidas de control de enfermedades por el hantavirusReino Unido y Estados Unidos han activado protocolos de control de virus para combatir la posible propagación de una enfermedad transmitida por roedores desde un crucero, tras...

Read more »