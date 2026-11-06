Estados Unidos suma 165.000 empleos en octubre y reduce desempleo

El mercado laboral de Estados Unidos mostró fortaleza en octubre al crear 165.000 puestos, superando expectativas. La tasa de paro bajó al 4,1%, marcando una tendencia positiva antes del cambio político.

La economía de Estados Unidos registró un crecimiento laboral significativamente mayor al esperado en octubre, al sumar 165.000 nuevos puestos de trabajo según los datos publicados el viernes. Este desempeño robusto contribuyó a una disminución de la tasa de desempleo, la cual bajó del 4,2% al 4,1%. La Oficina de Estadísticas Laborales fue la entidad responsable de difundir esta información, que contrasta con las previsiones iniciales de los analistas del mercado.

Las expectativas del consenso, basadas en estimaciones de FactSet, sugerían un incremento mensual de 65.000 empleos y una tasa de desempleo estable en el 4,2%. Los resultados reales superaron ampliamente estas proyecciones, indicando una resiliencia notable en el mercado laboral. Esta fortaleza ofrece un alivio temporal a una economía que se enfrenta a un nuevo contexto político tras la contundente victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato.

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Revisión alcista en datos anteriores

El informe reveló que el crecimiento del empleo en los dos meses anteriores fue superior a lo informado inicialmente. Se añadieron 84.000 puestos de trabajo adicionales a las cifras previas, ajustando la interpretación histórica de la actividad laboral. La cifra de agosto se revisó al alza en 53.000 puestos, situándose finalmente en 186.000 nuevos empleos.

Asimismo, el incremento de septiembre se recalibró de 29.000 a 60.000 puestos de trabajo. Estas revisiones al alza confirman que la dinámica de creación de empleo ha sido más activa en el último trimestre de lo que se percibía inicialmente, consolidando la tendencia positiva del sector laboral durante los últimos meses.

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Salarios, inflación y demografía

En términos interanuales, el crecimiento salarial se desaceleró al 3,1%, descendiendo desde una cifra revisada al alza del 3,2% registrada previamente. Aunque los aumentos salariales se mantienen cerca de los niveles observados antes de la pandemia, la inflación no ha mostrado el mismo comportamiento. Los precios han experimentado un aumento más rápido en los últimos meses.

Este desequilibrio entre salarios y precios ha sido impulsado por un choque energético derivado de la guerra con Irán. Los empleadores enfrentan actualmente un escenario complejo que combina cambios demográficos, la rápida adopción de la inteligencia artificial y una inflación persistentemente elevada. Estos factores obligan a las empresas a adaptar sus estrategias operativas y de contratación.

Reacción de los mercados financieros

Los mercados bursátiles mostraron resultados dispares tras la publicación del informe de empleo. Los futuros del índice S&P 500 subieron un 0,2%, reflejando una estabilización modesta. Por su parte, los futuros del Nasdaq 100 avanzaron un 1,5%, recuperando terreno tras la fuerte venta masiva en el sector tecnológico registrada el jueves anterior.

En contraste, los futuros del Dow registraron un descenso de 450 puntos, equivalente a una caída del 0,87%. A pesar de la fortaleza en la contratación, el costo de vida sigue siendo una gran preocupación para los hogares estadounidenses. Además, un mercado laboral que parece saludable desde los datos macroeconómicos no se percibe necesariamente con la misma claridad desde la perspectiva de los trabajadores individuales.

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La imagen de la bolsa electrónica que muestra el promedio bursátil Nikkei (Nikkei 225) en el distrito de Minato, Tokio, el 6 de noviembre de 2026, ilustra la interconexión global de los mercados. Las bolsas mundiales se han tambaleado recientemente tras la pérdida de 2,5 billones de dólares en los mercados de Estados Unidos, temores vinculados a la inteligencia artificial. El informe de empleo actual proporciona un indicador clave sobre la salud interna de la economía estadounidense, aunque persisten incertidumbres geopolíticas y económicas a medio plazo.