Estados Unidos sanciona a dos hijos de Ortega y Murillo por presunto financiamiento del régimen a través de la minería de oro

El Departamento del Tesoro de EE.UU. impone sanciones a Daniel Edmundo y Maurice Facundo Ortega Murillo, así como a varias empresas mineras, por su presunta participación en una red de extracción y comercialización de oro que financia al gobierno nicaragüense y despoja de propiedades a ciudadanos estadounidenses. Estas medidas buscan ejercer mayor presión sobre la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha intensificado su política de presión contra el gobierno nicaragüense al imponer nuevas sanciones este jueves, dirigidas específicamente a dos de los hijos de la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo .

Estas medidas afectan a Daniel Edmundo Ortega Murillo, de 46 años, y Maurice Facundo Ortega Murillo, de 40 años, quienes, según Washington, desempeñan roles cruciales dentro del aparato gubernamental y están intrínsecamente vinculados a una red que se dedica a la extracción y comercialización de oro. El Tesoro estadounidense alega que esta actividad ilícita sirve como una fuente fundamental de financiamiento para el régimen actual. Junto a los hijos de la pareja presidencial, otras cinco personas, incluyendo al viceministro de Energía y Minas, y un total de siete empresas mineras, han sido incluidas en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La justificación principal detrás de estas sanciones, según el comunicado oficial del Departamento del Tesoro, reside en la presunta complicidad de los sancionados para generar fondos y mantener el control político en Nicaragua. El documento detalla que estas acciones van de la mano con la incautación forzosa de propiedades pertenecientes a ciudadanos estadounidenses, quienes estarían vinculados a la industria minera. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue enfático al afirmar que el régimen de Murillo y Ortega ha utilizado estas empresas de oro y sus colaboradores para enriquecerse, llegando incluso a confiscar inversiones de ciudadanos estadounidenses con el objetivo de perpetuarse en el poder. El Tesoro recalca que tanto Daniel Edmundo como Maurice Facundo Ortega Murillo fueron designados específicamente por ocupar cargos dentro de la administración pública nicaragüense. Maurice Ortega se desempeña como delegado presidencial para asuntos deportivos, mientras que Daniel Edmundo Ortega ostenta la jefatura del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Esta estrategia gubernamental, según los análisis de Washington, ha implicado una reconfiguración del sector minero desde el año 2020, mediante la creación de una compleja red de empresas fachada y la operación de individuos que facilitan la generación de divisas, el lavado de activos previamente sancionados y, de manera crucial, el fortalecimiento del control político del régimen. La extracción y comercialización de oro se ha consolidado como una de las fuentes de ingresos más significativas para el gobierno nicaragüense, permitiéndole sostenerse frente a las presiones internacionales. Las sanciones impuestas por Estados Unidos son de carácter severo, ya que implican el bloqueo inmediato de cualquier bien o activo que los sancionados puedan poseer dentro del territorio estadounidense. Adicionalmente, se les prohíbe de manera explícita realizar cualquier tipo de transacción con personas o entidades bajo jurisdicción estadounidense. Esta acción no surge de manera aislada, sino que forma parte de una estrategia más amplia y sostenida de Washington para ejercer presión sobre el gobierno de Managua, una política que se ha intensificado desde la brutal represión de las protestas ciudadanas que iniciaron en abril de 2018. La comunidad internacional sigue de cerca estas medidas, evaluando su impacto en la situación política y económica de Nicaragua, así como en las dinámicas de poder dentro del país centroamericano





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