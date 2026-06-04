Estados Unidos sanciona a Díaz-Canel, su círculo cercano y familiares de Raúl Castro

El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, su esposa, su hijastro, y familiares del expresidente Raúl Castro, así como contra cinco entidades cubanas. Las medidas buscan presionar al régimen cubano en medio de una creciente crisis económica y energética en la isla.

El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado su presión sobre Cuba al anunciar este jueves nuevas sanciones sin precedentes dirigidas al presidente Miguel Díaz-Canel y su círculo más cercano, así como a familiares del expresidente Raúl Castro .

La medida, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), incluye a Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta Peraza, su hijastro Manuel Anido Cuesta, el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, y su nieto Raúl Alejandro Castro Calis. Estas son las primeras sanciones que apuntan directamente a un presidente cubano en funciones desde la revolución de 1959.

Además, cinco instituciones y empresas cubanas han sido sancionadas: el Ministerio de las Fuerzas Armadas, los Comités de Defensa de la Revolución, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Amistur Cuba y Minera La Victoria. Dichas sanciones congelan cualquier propiedad o interés en propiedad que estos individuos o entidades posean en Estados Unidos y prohíben a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos. Cualquier activo debe ser reportado a la OFAC.

CNN ha solicitado comentarios a la Presidencia de Cuba, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. El presidente cubano reaccionó a través de su cuenta en la red social X, donde calificó las sanciones como una medida para reforzar el bloqueo y aumentar el conflicto entre ambas naciones. Señaló que esta acción se suma a las medidas coercitivas aplicadas recientemente contra Cuba, diseñadas para dañar al pueblo cubano.

Aseguró que la agresividad del gobierno estadounidense chocará con la decisión de los cubanos de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial. Por su parte, el secretario de Estado de EE. UU. , Marco Rubio, justificó las sanciones argumentando que la revolución marxista impulsada por Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

En un comunicado, Rubio afirmó que La Habana ha servido como base para operaciones de guerra irregular global contra los intereses de Estados Unidos, incluyendo el reclutamiento y entrenamiento de militantes de izquierda en toda la región. Las entidades e individuos sancionados, según Rubio, dirigen o financian al régimen y sus esfuerzos por movilizar movimientos revolucionarios radicales en Estados Unidos y el mundo. Cuba ha rechazado en repetidas ocasiones estas acusaciones.

Las nuevas sanciones se suman a una serie de presiones que Estados Unidos ha intensificado a lo largo del año, adicionales al embargo económico que mantiene desde la década de 1960. En enero, tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de Cuba, EE. UU. amenazó con aranceles a quienes suministraran petróleo a la isla, lo que llevó a países como México a suspender sus envíos de combustible, generando una crisis energética y económica en Cuba.

A principios de mayo, Washington impuso sanciones contra el Grupo de Administración Empresarial (GAESA), un consorcio militar cubano, y posteriormente presentó una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de dos aviones de la organización Hermanos al Rescate en 1996, con cargos de asesinato y destrucción de aeronaves. El gobierno cubano rechazó estos señalamientos, y Díaz-Canel advirtió que las medidas económicas y judiciales de EE.

UU. afectan gravemente a la ciudadanía y buscan justificar una eventual agresión militar, la cual generaría un baño de sangre. Mientras tanto, las consecuencias económicas de estas sanciones ya se sienten en toda la isla. Grandes empresas financieras como Visa y Mastercard han anunciado la suspensión de sus operaciones en Cuba, citando regulaciones estadounidenses.

La cadena hotelera española Meliá, uno de los mayores inversores extranjeros en Cuba, también ha decidido abandonar sus propiedades en la isla, sumándose a un éxodo de operadores turísticos en medio de la crisis que se profundiza. La decisión del gobierno estadounidense de mantener a Cuba en su lista de estados patrocinadores del terrorismo ha restringido aún más la inversión y el comercio internacional, exacerbando la escasez de bienes básicos.

El gobierno cubano culpa al embargo estadounidense y a las recientes sanciones por las graves dificultades económicas, que han provocado protestas generalizadas y un creciente éxodo de ciudadanos. La comunidad internacional ha instado al diálogo, pero la administración Biden no ha mostrado señales de aliviar la presión, manteniendo una postura firme similar a la de la administración Trump anterior. Mientras continúa el enfrentamiento, el pueblo cubano soporta la peor parte de la confrontación geopolítica





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