Estados Unidos restablece sanciones contra Francesca Albanese, relatora de la ONU para Palestina

Un tribunal de apelación permite que las sanciones se apliquen mientras la justicia no se pronuncie en firme. Albanese, abogada italiana, tiene bloqueo financiero y no puede ingresar a Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos restableció este miércoles las sanciones económicas y de viaje contra Francesca Albanese , la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, tan solo unos días después de que fueran levantadas por un tribunal federal.

La decisión se basa en un fallo de un tribunal de apelación que determinó que las sanciones pueden seguir aplicándose mientras la justicia no se pronuncie en firme sobre su legalidad. Albanese, abogada italiana de 50 años, había sido incluida en una lista negra internacional desde 2025, lo que le impedía realizar operaciones bancarias, acceder a sus cuentas y entrar en Estados Unidos, país donde reside junto a su familia.

La medida fue anunciada por el Ministerio de Finanzas estadounidense a través de un comunicado, confirmando que la relatora vuelve a figurar en la lista de personas y entidades sujetas a sanciones por su presunta implicación en actos de antisemitismo, acusación que ella rechaza categóricamente. El caso se remonta a la administración del expresidente Donald Trump, quien impuso las sanciones a Albanese en 2024 por sus repetidas críticas a la política israelí en los territorios ocupados.

El 20 de mayo de este año, un tribunal de distrito ordenó la retirada temporal de las sanciones, acogiendo un recurso presentado por el marido de Albanese, Massimiliano Cali, en nombre de su hijo menor de edad, que es ciudadano estadounidense. Sin embargo, el gobierno de Joe Biden apeló la decisión, argumentando que las sanciones eran necesarias para proteger los intereses de seguridad nacional.

Ahora, un tribunal de apelación ha dado la razón al gobierno, permitiendo que las sanciones se mantengan vigentes hasta que se resuelva el fondo del asunto, lo que podría tomar varios meses. La relatora, que ha denunciado la medida como un ataque a la libertad de expresión, ha visto cómo sus cuentas bancarias han sido congeladas y su capacidad de viajar severamente restringida.

Esta nueva escalada en el conflicto diplomático entre Estados Unidos y la relatora de la ONU pone de relieve las tensiones en torno a la cuestión palestina y el papel de los organismos internacionales. Albanese ha sido una voz crítica constante contra las políticas israelíes, y su labor como relatora especial le ha valido el reconocimiento de numerosas organizaciones de derechos humanos, pero también la hostilidad de Israel y sus aliados.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, la ha acusado de antisemitismo y de promover una agenda contra Israel, especialmente después de que recomendara a la Corte Penal Internacional emitir órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y otros líderes por presuntos crímenes de guerra. Albanese defiende su labor como imparcial y basada en el derecho internacional, y ha recibido el apoyo de varios países y ONG que consideran las sanciones como un intento de amordazar a los críticos de Israel.

La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el restablecimiento de las sanciones, señalando que estas medidas podrían obstaculizar la labor independiente de los relatores especiales. Por su parte, Albanese ha reiterado que continuará con su trabajo a pesar de las dificultades, y ha hecho un llamado a la comunidad internacional para que presione a Estados Unidos a respetar el derecho internacional y los principios de la Carta de la ONU.

La relatora, que ha vivido en Estados Unidos durante más de una década, enfrenta ahora la perspectiva de no poder regresar a su hogar si viaja al extranjero, lo que complica su labor de campo en Oriente Medio. Mientras tanto, el caso sigue su curso en los tribunales estadounidenses, y se espera que en los próximos meses haya una decisión definitiva sobre la legalidad de las sanciones





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