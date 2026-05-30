Estados Unidos inutiliza buque con bandera de Gambia en el estrecho de Ormuz para reforzar bloqueo a Irán

El Comando Central de Estados Unidos atacó al MV Lian Star, que se dirigía a un puerto iraní, como parte de los esfuerzos para mantener el bloqueo naval. La acción ocurre en medio de negociaciones para un alto el fuego, donde Irán exige control total del estrecho. El incidente eleva las tensiones en una ruta clave para el comercio energético mundial.

Estados Unidos ha llevado a cabo un ataque contra un buque con bandera de Gambia en el estrecho de Ormuz, en un intento por mantener el bloqueo naval a los puertos iraníes.

El Comando Central de Estados Unidos, conocido como CENTCOM, informó que el MV Lian Star navegaba hacia un puerto iraní en Omán, ignorando repetidas advertencias. Ante la negativa a desviar su rumbo, una aeronave estadounidense inutilizó la embarcación, dejándola sin capacidad de navegación. Gambia, el país cuyo pabellón ondeaba el buque, es conocido por permitir el registro de naves sin exigir vínculos directos con su territorio, una práctica habitual en la industria naviera para evadir regulaciones.

Esta acción se suma a una serie de operaciones militares en la región, donde Estados Unidos ha inutilizado un total de cinco buques y desviado 116 desde que se intensificaron las tensiones con Irán. El estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo global, se ha convertido en el epicentro del conflicto entre ambas naciones.

La administración estadounidense justifica estas medidas como parte de su política de presión máxima para forzar a Irán a negociar un nuevo acuerdo nuclear y cesar su respaldo a grupos armados en la región. Sin embargo, críticos señalan que estas acciones violan el derecho internacional y aumentan el riesgo de una escalada militar de consecuencias impredecibles.

La reapertura del estrecho de Ormuz es un punto central en las negociaciones para un alto el fuego que ambos países mantienen de manera intermitente. Irán ha insistido en tener el control total del estrecho como condición previa para cualquier acuerdo, mientras que Estados Unidos exige la retirada de las minas colocadas en sus aguas y el cese de las hostilidades contra buques comerciales.

El MV Lian Star, con bandera de Gambia, formaba parte de un grupo de embarcaciones que intentaban romper el bloqueo. Según fuentes militares, el buque transportaba mercancías destinadas a puertos iraníes, lo que llevó a la intervención de la Armada estadounidense. La acción ha generado reacciones diversas en la comunidad internacional. Mientras que países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos respaldan la postura estadounidense, otras naciones, como China y Rusia, han condenado el ataque y solicitado una desescalada inmediata.

La Organización Marítima Internacional ha expresado su preocupación por la seguridad de la navegación en la zona, advirtiendo que cualquier incidente podría desencadenar una crisis energética global. El estrecho de Ormuz, con solo 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto, es vital para el suministro de crudo a Asia y Europa, y cualquier interrupción prolongada tendría graves consecuencias económicas.

En el marco de las negociaciones, Irán ha reiterado su postura de que el control del estrecho es una cuestión de soberanía nacional y no está dispuesto a ceder ante presiones externas. Por su parte, Estados Unidos mantiene su estrategia de bloqueo como herramienta de coerción, argumentando que busca evitar que Irán utilice los ingresos petroleros para financiar actividades desestabilizadoras.

A pesar de las tensiones, ambas partes han señalado su disposición a continuar el diálogo, aunque sin avances concretos hasta el momento. Analistas internacionales consideran que la situación actual es insostenible a largo plazo y que se requiere una solución diplomática que garantice la libertad de navegación y la seguridad regional. Mientras tanto, el MV Lian Star permanece inmovilizado en aguas internacionales, a la espera de una resolución que parece lejana.

El incidente pone de relieve la fragilidad de la estabilidad en Oriente Medio y la complejidad de los intereses en juego, donde cada acción tiene el potencial de exacerbar un conflicto que ya ha causado miles de víctimas y desplazados. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, consciente de que el destino del estrecho de Ormuz podría definir el equilibrio de poder en la región durante décadas





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