Estados Unidos intercepta petrolero iraní en el marco de su bloqueo marítimo contra Teherán

El Comando Central de Estados Unidos anunció la interceptación de un petrolero iraní como parte de su estrategia de presión marítima contra Irán, mientras el embajador iraní ante la ONU acusa a Washington de actuar como piratas. Las tensiones en el Golfo Pérsico continúan en aumento, con negociaciones estancadas y nuevas propuestas de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Washington (EFE). - El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció este lunes que el destructor USS Rafael Peralta interceptó el petrolero M/T Stream, de bandera iraní, mientras intentaba dirigirse a un puerto de Irán .

Esta acción forma parte de la estrategia de presión marítima que Washington ha implementado contra Teherán, en un contexto de creciente tensión en las rutas energéticas clave del Golfo Pérsico. Según el CENTCOM, el bloqueo de puertos iraníes, iniciado el 13 de abril, ha obligado a al menos 39 barcos a detener su marcha, según informes de medios locales. Hasta ahora, se han confirmado la incautación de dos cargueros iraníes y un petrolero sospechoso de transportar crudo iraní.

Mientras tanto, el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, acusó a Estados Unidos de actuar como piratas y terroristas en el mar. En una rueda de prensa en Nueva York, el diplomático denunció que Washington está secuestrando tripulaciones, confiscando barcos y tomando rehenes en aguas internacionales. Iravani criticó a los países que ignoran deliberadamente el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos, que, según él, amenaza la navegación internacional.

El embajador defendió las medidas de Irán en el estrecho de Ormuz, argumentando que buscan equilibrar la seguridad del Estado con la navegación segura en una zona de alto riesgo. Además, subrayó que Irán no está obligado por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982, ya que no es parte de ella.

Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad, Iravani aseguró que las acciones de Estados Unidos han aumentado las tensiones y han deteriorado la seguridad marítima en la región. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, abandonó Pakistán sin intención de conversar con Washington, que canceló el viaje de sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Según el portal Axios, Irán ha presentado una nueva propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y posponer las negociaciones sobre su programa nuclear. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió el bloqueo naval, aclarando que no es contra el transporte marítimo en general, sino específicamente contra el transporte iraní. Rubio argumentó que Irán no puede ser el único beneficiario de un sistema ilegal de control en el estrecho de Ormuz





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