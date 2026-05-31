Estados Unidos intensifica presión militar y diplomática en Oriente Medio y más allá

El CENTCOM confirma un ataque selectivo contra un mercante en el estrecho de Ormuz, en un contexto de tensión con Irán. Simultáneamente, Washington suaviza el tono con China, presiona a la OTAN, y se prepara para eventos clave en Colombia y en su política migratoria.

El Comando Central de Estados Unidos ( CENTCOM ) ha asegurado que, ante la falta de respuesta de un mercante, una aeronave estadounidense ejecutó un ataque selectivo con un misil Hellfire.

Según fuentes militares, el objetivo de la acción era disuadir la tensión entre Washington y Teherán en una región clave para el comercio energético mundial. El estrecho de Ormuz concentra una parte fundamental del tráfico internacional de petróleo, por lo que cualquier incidente en la zona genera alerta inmediata en los mercados globales y en las cadenas de suministro.

El incidente se produce en un momento de creciente inestabilidad en el Golfo Pérsico, donde Irán ha incrementado sus actividades navales y Estados Unidos ha reforzado su presencia militar. La acción conjunta del Pentágono y la Casa Blanca refleja un intento por contener las aspiraciones regionales de Teherán sin escalar a un conflicto directo.

Mientras tanto, en el plano diplomático, la administración estadounidense suaviza el tono con China y presiona a los aliados de la OTAN en el principal foro de defensa de Asia, buscando un frente unido ante lo que considera amenazas comunes. La situación en Colombia también capta la atención: más de 41 millones de colombianos están llamados a las urnas para decidir si continúan con el modelo social del presidente Petro o giran hacia la derecha.

Este plebiscito simbólico medirá el apoyo a las reformas progresistas en un país profundamente dividido. En otro orden de cosas, la Casa Blanca ha publicado una controvertida página web que compara a inmigrantes con extraterrestres y muestra datos de detenciones, una estrategia que refuerza su discurso restrictivo en materia migratoria.

A nivel interno, el expresidente Trump ha aplazado su decisión final sobre la política hacia Irán, mientras que el secretario de Defensa Pete Hegseth exige a Europa un mayor gasto militar para aliviar la carga financiera de Estados Unidos. Todos estos frentes -el Golfo Pérsico, la diplomacia con China y la OTAN, las elecciones en Colombia, la migración y el gasto de defensa- están entrelazados en una compleja red de intereses geopolíticos que definirán el rumbo de la política exterior estadounidense en los próximos meses





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CENTCOM Ataque Hellfire Estrecho De Ormuz Irán Estados Unidos OTAN China Colombia Petro Inmigración Gasto Militar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Casa Blanca lanza un mapa de arrestos de personas migrantes alrededor de Estados UnidosLa Casa Blanca ha lanzado un mapa de arrestos de personas migrantes alrededor de Estados Unidos, en un sitio web titulado 'aliens', que también anima a denunciarlas al ICE.

Read more »

Estados Unidos designa como terroristas al PCC y al Comando Vermelho de BrasilEl Departamento de Estado añadió a dos de los principales grupos criminales brasileños a la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras, citando su amenaza regional y global. La medida, que ha sido rechazada por el gobierno de Brasil, se basa en el poder y la violencia de estas organizaciones originadas en el sistema penitenciario.

Read more »

La expectativa sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán persisteLa reunión sin resultados de Donald Trump con su equipo en la Casa Blanca ha dejado a la expectativa sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán en un punto de inflexión.

Read more »

La guerra entre Estados Unidos e Irán: el destino del uranio altamente enriquecido de IránLa resolución de la guerra entre Estados Unidos e Irán depende en gran medida del destino de las reservas nucleares de Irán. El uranio altamente enriquecido es un punto de discordia importante, con Irán negándose a entregarlo. Sin embargo, el gobierno de Trump ha sido inconsistente en sus exigencias al respecto.

Read more »