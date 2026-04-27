Estados Unidos impone bloqueo naval en el estrecho de Ormuz: 38 barcos afectados

El Comando Central de Estados Unidos ha impedido el paso de 38 embarcaciones por el estrecho de Ormuz, siguiendo órdenes del presidente Donald Trump. La medida, que forma parte de un bloqueo naval impuesto desde abril de 2026, ha generado tensiones internacionales y podría tener graves consecuencias económicas.

Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en el estrecho de Ormuz, impidiendo el paso de 38 embarcaciones comerciales en las últimas semanas. Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), esta medida se ha tomado a petición del entonces presidente Donald Trump, quien, a pesar de un alto el fuego temporal, ordenó mantener un bloqueo naval en la zona.

La decisión se produce en un contexto de tensión geopolítica y ante la incertidumbre sobre la posibilidad de una segunda ronda de negociaciones con Irán, que podrían reanudarse en los próximos meses. El bloqueo, impuesto desde el 13 de abril de 2026, ha generado una fuerte reacción internacional. Las fuerzas estadounidenses han dirigido a 38 barcos a dar la vuelta o regresar a puerto, según informó el CENTCOM en su cuenta de X (antes Twitter).

En una imagen compartida por el comando militar, se puede ver a un soldado estadounidense observando un barco comercial mientras las fuerzas continúan aplicando el bloqueo. Esta acción ha sido criticada por varios países, que ven en ella una escalada innecesaria en una región ya de por sí conflictiva. El estrecho de Ormuz es un punto estratégico clave para el comercio mundial, ya que por él transita aproximadamente un tercio del petróleo que se transporta por mar.

El bloqueo impuesto por Estados Unidos podría tener graves consecuencias económicas, tanto para Irán como para otros países dependientes del petróleo iraní. Además, esta medida ha reavivado las tensiones entre Washington y Teherán, que ya han tenido varios episodios de confrontación en los últimos años. Expertos en relaciones internacionales advierten que, si no se llega a un acuerdo diplomático, la situación podría empeorar, con posibles repercusiones en la estabilidad global





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