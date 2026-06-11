Estados Unidos endurece sanciones contra Cuba mediante el bloqueo a la petrolera estatal CUPET y figuras clave del régimen

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido a la empresa Unión Cuba-Petróleo en su lista de sanciones, restringiendo transacciones financieras y bloqueando activos, mientras intensifica la presión política sobre la cúpula del gobierno cubano.

El gobierno de los Estados Unidos ha tomado una decisión drástica al imponer nuevas sanciones económicas y financieras contra la Unión Cuba -Petróleo, mejor conocida como CUPET .

Esta entidad, que es la columna vertebral de la industria petrolera en la isla, se encarga de todas las etapas de producción, desde la extracción de crudo hasta su refinamiento y distribución final. Según las autoridades de Washington, la inclusión de CUPET en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) responde a que la empresa posee activos que fueron expropiados de manera ilegal a propietarios estadounidenses en el pasado.

Esta medida no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia más amplia del Departamento del Tesoro para asfixiar económicamente las estructuras que sostienen al gobierno cubano, limitando severamente su capacidad de operar en mercados internacionales y restringiendo el flujo de capitales esenciales para el mantenimiento de la infraestructura energética del país. Uno de los puntos más críticos de esta nueva ola de restricciones surge a raíz de las negociaciones que se llevaban a cabo entre CUPET y la entidad Vanguard Energy, con sede en Florida.

Se informó que la petrolera estatal cubana posee terrenos destinados al almacenamiento de combustibles que pretendían ser alquilados para facilitar la exportación de crudo hacia la isla. Sin embargo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha sido tajante al negar la concesión de cualquier licencia que permitiera a Vanguard Energy evadir el bloqueo impuesto desde enero.

Marco Rubio, secretario de Estado, ha sido uno de los críticos más vocales, afirmando que el régimen comunista ha utilizado la energía no para el bienestar de la población, sino como una herramienta de represión y para alimentar una red de cleptocracia que beneficia únicamente a la élite gobernante. Rubio sostiene que el control de los recursos energéticos ha permitido a los líderes cubanos enriquecerse mediante la reventa de barriles y el acaparamiento de suministros para las fuerzas de inteligencia y seguridad.

Más allá de la entidad corporativa, las sanciones han impactado directamente al círculo íntimo del poder en La Habana. La lista actualizada incluye nombres de peso como el del presidente Miguel Díaz-Canel y diversos miembros de la familia Castro. Entre los afectados se encuentra el coronel Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, así como el nieto de este, Raúl Alejandro Castro Calis.

Asimismo, las medidas alcanzan a Lis Cuesta Peraza, esposa del presidente, y a Manuel Anido Cuesta, hijastro de Díaz-Canel quien reside en España. Estas sanciones implican una prohibición total de realizar cualquier tipo de transacción financiera o comercial con las personas designadas, y provocan que todos sus activos bajo la jurisdicción estadounidense queden congelados de manera inmediata.

Este movimiento busca no solo presionar económicamente a los líderes, sino también generar fisuras internas dentro de la cúpula política cubana al limitar su acceso a los recursos globales. El contexto de estas medidas se enmarca en un incremento sostenido de la presión diplomática y judicial.

Recientemente, Washington ha puesto el foco sobre Raúl Castro, hermano de Fidel, procesándolo por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas pertenecientes a una organización del exilio cubano en 1996, un evento que resultó en la muerte de cuatro personas. Mientras estas acciones judiciales avanzan, la tensión militar también ha aumentado. La reciente visita del secretario de Guerra, Pete Hegseth, a la bahía de Guantánamo ha enviado un mensaje claro de advertencia.

Durante su estancia, Hegseth sugirió que todas las opciones están sobre la mesa, mencionando indirectamente la posibilidad de capturar a Díaz-Canel, haciendo una analogía con situaciones políticas ocurridas en otros países de la región, como Venezuela. Esta postura agresiva contrasta con el hecho de que, en paralelo, existen canales de negociación discretos entre Washington y La Habana, lo que demuestra la complejidad de la relación bilateral.

Frente a este escenario de hostilidad y sanciones, el Gobierno de Cuba ha mantenido su postura oficial, rechazando las interferencias externas en sus asuntos internos. Desde La Habana se insiste en que cualquier cambio político o estructural en la isla debe ser decidido exclusivamente por el pueblo cubano, sin presiones ni imposiciones desde el exterior. La situación actual refleja una crisis profunda donde la energía y las finanzas se han convertido en el campo de batalla principal.

La prohibición de operar con entidades como Visa y Mastercard, sumada al bloqueo a CUPET, coloca a la economía cubana en una posición de extrema vulnerabilidad, afectando no solo a la élite política, sino también al acceso de la población general a servicios básicos y transacciones internacionales, profundizando la crisis económica que ya azota a la nación caribeña





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