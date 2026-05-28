Estados Unidos e Irán: Tres meses de un conflicto que nadie gana

El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha entrado en una fase más compleja, más costosa y más difícil de cerrar. Ni Washington, ni Teherán han logrado una victoria estratégica concluyente, pero ambos han conseguido aumentar el coste del enfrentamiento para sus adversarios y, de paso, para una economía ya devastada.

Estados Unidos, tres meses de un conflicto que nadie gana pero cuya factura sigue pagando el mundo. Nuevos ataques entre EE. UU. e Irán en las últimas horas agravan la frágil tregua y alejan aún más la paz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el estrecho de Ormuz, erigido en la plaza Valiasr de Teherán el 28 de mayo de 2026, del estallido de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el conflicto ha entrado en una fase más compleja, más costosa y también más difícil de cerrar. La promesa - o, mejor dicho, el anhelo - del presidente norteamericano, de una campaña corta, quirúrgica y decisiva en Irán ha derivado en un equilibrio inestable de ataques calibrados, frágiles alto el fuego y una creciente regionalización de la violencia.

Ni Washington, ni Teherán han logrado una victoria estratégica concluyente, pero ambos han conseguido aumentar el coste del enfrentamiento para sus adversarios y, de paso, para una economía ya devastada. La madrugada de este jueves volvió a ilustrarlo.

Estados Unidos confirmó un nuevo ataque sobre objetivos militares iraníes en el entorno de Bandar Abbas, el segundo de la semana, mientras Teherán aseguró haber respondido golpeando una base aérea estadounidense y advirtió de represalias ‘más contundentes’ en un retórica contenida por un objetivo





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Conflicto Entre Estados Unidos E Irán Trigal De Ormuz Campaña Corta Quirúrgica Y Decisiva En Irán Equilibrio Inestable De Ataques Calibrados Falta De Victoria Estratégica Concluyente Aumento Del Coste Del Enfrentamiento Para Sus Eficacia De La Fuerza Aérea En Degradar Las Ca Deterioro De La Economía Iraní Represión Y Malestar Interno En Irán Necesidad De Un Control Territorial Para Impon Subestimación De La Disposición Iraní A Absorb Capacidad De Irán Para Convertir Ormuz En Un M

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