Estados Unidos e Irán publican el acuerdo de alto el fuego y reapertura del estrecho de Ormuz

El memorando de entendimiento entre Washington y Teherán establece el cese inmediato de hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz en 30 días y un periodo de dos meses para negociar un pacto final sobre el nuclear y sanciones, con un plan de reconstrucción de 300.000 millones de dólares.

El Gobierno de Estados Unidos ha hecho público el texto completo del memorando de entendimiento alcanzado con Irán, un acuerdo que tiene como objetivo principal poner fin a las hostilidades entre ambos países y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte global de petróleo.

Este documento, que ha sido leído por un alto funcionario de la administración del presidente Donald Trump durante una conferencia telefónica con medios de comunicación, será rubricado oficialmente en una ceremonia que tendrá lugar en Suiza el próximo viernes. Hasta el momento, las partes involucradas habían mantenido el contenido íntegro del pacto bajo confidencialidad, pero ahora se han desvelado sus cláusulas principales.

El acuerdo establece la terminación inmediata y permanente de todas las operaciones militares en todos los frentes, lo que incluye el territorio libanés, y la reapertura del estrecho de Ormuz. Asimismo, se otorga un plazo de dos meses, prorrogable por mutuo consentimiento, para negociar y alcanzar un acuerdo definitivo que resuelva las controversias en torno al programa nuclear iraní y proceda al levantamiento total de las sanciones internacionales impuestas contra la República Islámica.

Durante este período de transición, Irán se obliga a permitir el libre tránsito marítimo, mientras que Estados Unidos se compromete a levantar en un máximo de 30 días el bloqueo naval impuesto a los buques que operan con puertos iraníes. El texto estipula que Washington debe levantar todo tipo de sanciones, incluidas las resolutions del Consejo de Seguridad de la ONU, y expedir licencias inmediatas para reactivar el comercio de petróleo iraní.

Además, Estados Unidos asume la obligación de poner a disposición los fondos y activos congelados de Irán, mediante un mecanismo a convenir. Como parte de un amplio plan de estabilidad regional, también se detalla que Washington, junto con sus aliados en Oriente Medio, desarrollará un ambicioso plan de reconstrucción para Irán valorado en 300.000 millones de dólares, para lo cual flexibilizará el régimen sancionador.

Por su parte, Irán se compromete a aceptar un mecanismo de verificación conjunta con Estados Unidos para la destrucción de su uranio altamente enriquecido, bajo la supervisión rigurosa del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Mientras se ultiman los detalles del acuerdo final, Irán podrá mantener su programa nuclear vigente, pero sin avanzar hacia la weaponización, y Estados Unidos garantiza que no impondrá nuevas sanciones ni desplegará más fuerzas militares en la región.

El memorando de entendimiento se estructura en varios párrafos que desarrollan estos compromisos. En el primer párrafo, ambas naciones, junto con sus aliados en el conflicto en curso, declaran formalmente la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo el Líbano, y se comprometen a no iniciar futuras guerras ni operaciones militares entre sí, absteniéndose de la amenaza o el uso de la fuerza mutua y garantizando la integridad territorial y la soberanía del Líbano.

El segundo párrafo refuerza el compromiso de respetar la soberanía e integridad territorial de cada nación y a abstenerse de cualquier injerencia en los asuntos internos del otro. El tercer párrafo fija el calendario de negociaciones: un máximo de 60 días, ampliables, para alcanzar el acuerdo final.

El cuarto párrafo detalla las obligaciones de Estados Unidos: comenzar de inmediato a levantar el bloqueo naval y cualquier obstáculo contra Irán, completándolo en 30 días, durante los cuales se restablecerá el tráfico marítimo a niveles previos a la guerra. También se dispone la retirada de las fuerzas estadounidenses de las proximidades de Irán en un plazo de 30 días tras la firma del acuerdo definitivo.

El quinto párrafo enumera las obligaciones de Irán: realizar todos los esfuerzos para garantizar el paso seguro y gratuito de buques mercantes desde el Golfo Pérsico al Mar de Omán, iniciando el tráfico de inmediato y culminando la eliminación de obstáculos técnicos y militares, incluyendo labores de desminado, en un plazo de 30 días. Este memorando representa un hito en las relaciones entre ambos países, aunque su implementación y la consecución del acuerdo final permanecen sujetos a complejas negociaciones y a la verificación internacional





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