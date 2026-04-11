Estados Unidos e Irán celebran histórico encuentro directo en Islamabad

Delegaciones de Estados Unidos e Irán se reunieron en Islamabad en un contacto directo, el primero de este tipo desde 2015. Las conversaciones, mediadas por Pakistán, se centraron en posibles vías para la distensión y la reactivación de las relaciones bilaterales. Expertos de ambos países analizan los resultados de la primera fase.

La primera etapa de las negociaciones ha culminado, y las delegaciones se encuentran actualmente intercambiando las actas correspondientes. Una fuente diplomática iraní, que solicitó permanecer en el anonimato, confirmó esta información y expresó optimismo sobre el progreso de las conversaciones.

La radiotelevisión estatal de Irán (IRIB) ha sugerido la posibilidad de que se celebre una nueva ronda de contactos, incluso durante la misma noche o el domingo, según una fuente cercana a la delegación de Teherán. Este encuentro representa un hito significativo en las relaciones bilaterales, ya que se trata del primer contacto directo y presencial entre Estados Unidos e Irán desde la firma del acuerdo nuclear en 2015. Es, además, la reunión de más alto nivel entre ambas potencias desde la Revolución Islámica de 1979.\El encuentro directo entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos comenzó a las 16:55 hora local (11:55 GMT) y se prolongó hasta cerca de las 19:00 (14:00 GMT), momento en que se realizó una pausa para la oración. Tras esta interrupción, el diálogo se reanudó y continuó sin mayores contratiempos, con la única excepción de una cena de trabajo entre los equipos negociadores, según confirmó a Efe una fuente diplomática paquistaní. La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos e Irán mantuvieron este sábado su primer contacto directo, mediado por las autoridades de Islamabad. Un alto funcionario estadounidense, en un informe oficial emitido por el departamento de prensa de la delegación, describió el encuentro como 'trilateral y cara a cara', con la participación del país anfitrión. La delegación estadounidense estuvo liderada por el vicepresidente, JD Vance, acompañado por el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner. Además, incluyó al asesor de seguridad nacional de la Vicepresidencia, Andrew Baker, y al asesor especial para asuntos asiáticos, Michael Vance, junto con un 'equipo completo de expertos estadounidenses' desplegados en la capital paquistaní. Por parte de Irán, el liderazgo recayó en el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí.\Según la agencia iraní Tasnim, expertos de ambos países, con el apoyo de equipos de seguimiento desde Washington, están revisando minuciosamente los detalles pendientes de la negociación. Esta fase de análisis podría extender el proceso más allá de la jornada única inicialmente prevista. La atmósfera general que se percibe es de cauteloso optimismo, con ambas partes mostrando disposición a continuar el diálogo y buscar puntos en común. Los avances logrados en esta primera fase son considerados significativos, aunque se reconoce la complejidad de los temas en discusión y la necesidad de un proceso detallado y exhaustivo para alcanzar acuerdos duraderos. El hecho de que se haya establecido un contacto directo de alto nivel, después de tantos años, es en sí mismo un logro relevante que abre nuevas perspectivas para las relaciones bilaterales y la estabilidad regional





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