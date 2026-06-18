Estados Unidos e Irán alcanzan un acuerdo de paz que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones

Las dos naciones han firmado un memorandum de entendimiento que establece el cese inmediato de hostilidades, la normalización del tráfico marítimo en el Golfo Pérsico y un plan de reconstrucción económico para Irán, con un plazo de negociación de 60 días para cerrar el acuerdo final

Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo histórico que pone fin a la guerra entre ambas naciones, marcando un hito en las relaciones internacionales de Oriente Medio.

El acuerdo, detallado en catorce puntos, establece el cese inmediato y definitivo de todas las operaciones militares, incluido el frente en Líbano, y compromete a las partes a abstenerse de futuros conflictos, respetando la soberanía e integridad territorial mutua. Esta reconciliación no solo busca estabilizar la región, sino también reconfigurar el equilibrio geopolítico, con implicaciones profundas para la seguridad global y el comercio de energía.

El texto subraya la necesidad deificar la administración de vías navegables clave como el estrecho de Ormuz, un punto crítico para el suministro mundial de petróleo, y establece un marco de negociación de 60 días, prorrogable, para ultimar los detalles del acuerdo final. Este proceso incluye la retirada de fuerzas estadounidenses de las proximidades de Irán y el levantamiento progresivo del bloqueo naval impuesto por Washington, que será completado en un mes.

Paralelamente, Irán se obliga a garantizar el tránsito seguro y sin coste para buques comerciales a través del estrecho, reactivando así una arteria económica vital. La dimensión económica del pacto es igualmente ambiciosa: Estados Unidos, junto con socios regionales, creará un plan de reconstrucción para Irán dotado con al menos 300.000 millones de dólares, y se compromete a eliminar todas las sanciones, incluidas las de la ONU, según un calendario consensuado.

Este deshielo diplomático, tras años de tensiones, podría revitalizar el comercio y la inversión en la región, aunque persisten desafíos técnicos y políticos que deberán resolverse en las negociaciones pendientes. El acuerdo también contempla un diálogo con Omán y otros estados ribereños para gestionar el estrecho bajo el derecho internacional, reforzando la cooperación multilateral.

En conjunto, este memorandum de entendimiento no solo es un alto el fuego, sino un blueprint para una relación bilateral renovada, con el potencial de transformar la arquitectura de seguridad de Oriente Medio y promover un desarrollo económico sostenible. Sin embargo, su éxito dependerá de la implementación gradual y la buena fe continua entre las partes, en un contexto regional aún volátil





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