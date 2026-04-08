Estados Unidos e Irán acuerdan alto el fuego de dos semanas tras ofensiva conjunta

Tras una ofensiva conjunta de EEUU e Israel, ambas partes acuerdan una tregua temporal condicionada a la reapertura del estrecho de Ormuz. El acuerdo llega después de amenazas y declaraciones de victoria de ambos bandos, y en medio de tensiones persistentes en la región.

Se ha alcanzado un acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán , tras el inicio de una ofensiva conjunta de las fuerzas de Donald Trump e Israel a finales de febrero. El anuncio, realizado por Teherán, llegó poco antes de que expirara el ultimátum del presidente estadounidense. Este cese de hostilidades está condicionado a la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz por parte de Irán .

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, confirmó la aceptación del marco general de la propuesta de 10 puntos de Irán como base para las negociaciones con Estados Unidos. A esto se suman dos condiciones clave: el cese de los ataques contra Irán por parte de EEUU e Israel, y la coordinación para el 'paso seguro' a través del estrecho de Ormuz, permitiendo así desbloquear esta crucial vía marítima por la que transita una quinta parte del petróleo mundial. \En una entrevista con AFP, Trump celebra una 'victoria total y completa', argumentando que el acuerdo permitirá a EEUU gestionar el uranio enriquecido en poder de Teherán. Irán también proclama la victoria, mientras que Israel, aunque apoya el alto el fuego, advierte que este no incluye al Líbano. Trump no descarta represalias militares si el acuerdo fracasa, y confía en la solución del asunto del uranio iraní, atribuyendo a China un papel importante en el acercamiento de Irán a la mesa de negociaciones. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó el alto el fuego y anunció su entrada en vigor inmediata, esperando una ronda de negociaciones en Islamabad el 10 de abril para alcanzar un acuerdo definitivo. Irak también ha expresado su esperanza en que el acuerdo reduzca las tensiones regionales, tras ser blanco de ataques con misiles y drones.\El anuncio de Trump sobre el alto el fuego representó un cambio radical, pues previamente había amenazado con graves consecuencias. El mandatario justificó la tregua en el cumplimiento de los objetivos militares. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán presentó el acuerdo como una victoria, mientras que la Casa Blanca atribuyó el éxito a la presión estadounidense. Sin embargo, poco después del anuncio, el ejército israelí informó sobre el lanzamiento de misiles desde Irán y se escucharon explosiones en Tel Aviv. La situación en Oriente Medio sigue siendo inestable, con un delicado equilibrio de poder y una constante amenaza de escalada. El acuerdo de alto el fuego representa un respiro temporal, pero las tensiones subyacentes y las múltiples posturas de los actores involucrados sugieren que la paz en la región sigue siendo un objetivo lejano, con la sombra del conflicto proyectándose sobre el futuro inmediato. Las negociaciones futuras serán cruciales para determinar si este alto el fuego es el preludio de una paz duradera o simplemente una pausa en la escalada de la violencia





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