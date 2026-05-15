Estados Unidos considera acusar formalmente a Raúl Castro por el derribo de aviones de Brothers to the Rescue en 1996, según CBS. La acusación estaría autorizada por un gran jurado y se centraría en un incidente ocurrido hace casi tres décadas en el que murieron cuatro personas cuando aeronaves de la organización fueron derribadas por fuerzas cubanas en aguas internacionales.
El caso forma parte de un renovado esfuerzo de la Administración, del presidente, Donald Trump, por incrementar la presión sobre el Gobierno de Cuba, en paralelo a otras medidas diplomáticas y económicas destinadas a forzar cambios políticos en la isla. Raúl Castro, de 94 años, dejó formalmente la dirección del Partido Comunista de Cuba en 2021, aunque sigue siendo considerado una figura influyente dentro del aparato político del país.
Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como Raulito, ha sido señalado como un punto de contacto en recientes interacciones entre ambos países. En marzo pasado, el senador estadounidense Rick Scott, republicano por Florida, dijo en una entrevista con EFE que espera que Castro sea juzgado en Estados Unidos en pleno endurecimiento de la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia La Habana.
Hasta el momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha confirmado ni comentado oficialmente sobre la posible acusación, mientras que el Gobierno cubano no ha emitido una respuesta pública al respecto. La información de la posible investigación sucede el mismo día en que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reunió con líderes cubanos en La Habana, incluido el nieto de Castro.
El director de la CIA habría colocado sobre la mesa las condiciones de Washington para manejar las relaciones con Cuba, en medio de una campaña de presión que incluye un bloqueo petrolero impuesto desde enero pasado
