Estados Unidos bloquea el estrecho de Ormuz y tensiona la situación con Irán

Donald Trump anuncia el bloqueo de barcos en el estrecho de Ormuz, aumentando la tensión con Irán. Irán responde amenazando con represalias. Trump revela contacto para nuevas negociaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha anunciado una medida que implica el 'bloqueo' de barcos que transitan por el estratégico estrecho de Ormuz, según informó la agencia Reuters. Esta decisión, comunicada el domingo, entró en vigor a partir del lunes a las 14:00 GMT (16:00 hora peninsular española).

El bloqueo, según declaraciones del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), se aplicará de manera imparcial a todos los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluyendo los puertos iraníes del Golfo Arábigo y del Golfo de Omán. Sin embargo, Centcom aclaró que las fuerzas estadounidenses no interferirán con la libertad de los buques que se dirijan hacia o desde puertos no iraníes. El propósito declarado es responder al cierre del estrecho por parte de Irán a barcos de países no aliados, una acción interpretada como una medida de presión económica en respuesta a ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

El anuncio de este 'bloqueo' ha generado una escalada de tensiones en la región. El Centro de Operaciones Marítimas de Reino Unido (UKMTO) informó que recibió una alerta sobre la restricción de operaciones marítimas frente a las costas iraníes. Esta alerta implicaba, además del bloqueo de buques con origen o destino Irán, la posible presencia de fuerzas militares en las aguas que separan el Golfo Pérsico del mar de Arabia.

Donald Trump, a través de su plataforma TruthSocial, advirtió que cualquier intento por parte de Irán de evadir el bloqueo mediante el uso de lanchas de ataque rápido será respondido con acciones “rápidas y brutales”, comparando la situación con las operaciones realizadas por Estados Unidos contra supuestas “narcolanchas” en el Caribe y el Pacífico. Esta postura, junto con el bloqueo, ha intensificado la preocupación por un posible conflicto. Según el texto al que tuvo acceso Reuters, los barcos “neutrales” podrán ser inspeccionados para detectar contrabando, y se permitirá el envío de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, medicinas y bienes esenciales, sujetos también a inspección.

La respuesta de Irán no se ha hecho esperar. Teherán ha amenazado con tomar represalias contra los puertos de sus vecinos del Golfo Pérsico. Un portavoz militar iraní calificó las restricciones estadounidenses de “piratería” y advirtió que, en caso de que los puertos iraníes fueran amenazados, ningún puerto en el Golfo Pérsico ni en el Golfo de Omán estaría seguro. La Guardia Revolucionaria iraní, por su parte, afirmó que cualquier buque militar que se acerque al estrecho violaría el alto el fuego.

En un giro inesperado, Trump también reveló que Irán ha contactado a Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones, tras el fracaso de las conversaciones en Pakistán. “Nos ha contactado la otra parte”, declaró Trump a la prensa en Washington, agregando que “quieren llegar a un acuerdo a toda costa”. Esta declaración podría indicar una posible vía diplomática en medio de las crecientes tensiones, aunque la situación permanece altamente volátil y sujeta a rápidos cambios.





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