Estados Unidos arrasa a Paraguay en su debut mundialista con doblete de Balogun

La selección estadounidense goleó 4-1 a Paraguay en el SoFi Stadium, con una actuación brillante de Balogun y Reyna, demostrando su candidatura al título.

El debut de Estados Unidos en el Mundial que organiza no pudo ser más prometedor. La selección dirigida por Mauricio Pochettino arrolló a Paraguay por 4-1 en el SoFi Stadium de Inglewood, en un partido que quedó resuelto en la primera mitad.

El delantero del Mónaco, Folarin Balogun, fue la gran figura al anotar un doblete que ilusiona a toda una nación. El equipo norteamericano salió con una intensidad arrolladora desde el pitido inicial, aunque los primeros minutos generaron cierta incertidumbre. Paraguay, con un disparo de Diego Gómez que pasó cerca del palo en el minuto 2, pareció advertir que no sería un rival fácil.

Sin embargo, fue solo un espejismo: Estados Unidos tomó el control del balón y comenzó a generar peligro constante. La presión alta, la velocidad en las bandas y la movilidad de sus atacantes desbordaron por completo a la defensa paraguaya, que nunca encontró la manera de frenar el vendaval local. El primer gol llegó temprano, en el minuto 7, tras una jugada individual de Giovanni Reyna.

El mediapunta, imparable durante toda la primera parte, realizó un regate de fantasía que dejó en el camino a dos defensores y habilitó a Sergiño Dest; su centro, al intentar despejarlo el zaguero paraguayo, se introdujo en propia meta para establecer el 1-0. Lejos de conformarse, Estados Unidos continuó presionando y amplió su ventaja antes del descanso.

Un pase en profundidad de Antonee Robinson encontró a Balogun, que solo tuvo que presentar el interior para batir a Gill y hacer el 2-0. Paraguay, aturdido, no lograba reaccionar.

Poco antes del final del primer tiempo, Balogun volvió a aparecer para poner el 3-0: recibió de Tyler Adams, tumbó a Alderete en la pugna, recortó a Gustavo Gómez y con un disparo con la zurda colocó el balón en el ángulo, una obra de arte que se postula como uno de los mejores goles de la primera jornada. En la segunda mitad, Pochettino dio descanso a algunos de sus titulares, pero el dominio no cesó.

Paraguay aprovechó un balón largo para que Miguel Almirón asistiera a Ramón Sosa, quien redujo distancias con un gol de oportunismo. Parecía que el tanto podía meter miedo al cuadro local, pero Estados Unidos respondió de inmediato con una jugada de contraataque que culminó Gio Reyna con un golpeo con el exterior que se fue alejando de Gill para establecer el 4-1 definitivo.

El equipo de Pochettino perdonó varios goles más, con intervenciones del portero paraguayo y fallos de Tillman, Weah y Pepi. La afición, que llenó el estadio, celebró una actuación que confirma que esta generación de jugadores estadounidenses puede aspirar a todo. Con Balogun como estandarte, un centro del campo creativo liderado por Reyna y Adams, y una defensa sólida, Estados Unidos se postula como uno de los equipos a seguir en el torneo.

Su próximo desafío será mantener este nivel y demostrar que no son solo una promesa, sino una realidad del fútbol mundial





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