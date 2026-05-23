Estados Unidos amplía los controles de salud a pasajeros que ingresan al país y que han estado en África

Desde finales del viernes y hasta el martes, los pasajeros aéreos que viajen a Estados Unidos desde aeropuertos de Atlanta y Houston, y desde el Aeropuerto Dulles, podrán aterrizar previa evaluación sanitaria, después de haber estado en República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días.

CNN — En medio de un brote de ébola que avanza rápidamente, el Gobierno de Estados Unidos estáampliando la lista de aeropuertos que pueden realizar controles de salud a pasajeros que ingresan al país y que han estado en ciertos países africanos.

Los pasajeros aéreos que viajen a Estados Unidos y que hayan estado en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los 21 días previos podrán aterrizar en los aeropuertos internacionales de Atlanta y Houston, así como en el aeropuerto Dulles, en las afueras de Washington, para someterse a evaluaciones sanitarias





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