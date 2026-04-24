Estados Unidos Alerta Sobre Robo Industrial de IA por Parte de China

La Casa Blanca denuncia campañas a gran escala para apropiarse ilegalmente de modelos de inteligencia artificial estadounidenses, principalmente por entidades chinas, utilizando técnicas de 'destilación' y cuentas falsas.

La administración estadounidense ha alertado sobre una preocupante tendencia: campañas sistemáticas y a gran escala, orquestadas principalmente por entidades con sede en China , destinadas a la apropiación ilegal de modelos de inteligencia artificial (IA) de vanguardia desarrollados por empresas estadounidenses.

Michael Kratsios, director de la oficina de política científica y tecnológica de la Casa Blanca, detalló en un memorando reciente la sofisticación de estas operaciones, que involucran el uso de decenas de miles de cuentas falsas para evadir la detección y herramientas complejas diseñadas para exponer información confidencial. El memorando subraya que estas campañas no son incidentes aislados, sino un esfuerzo coordinado para extraer sistemáticamente las capacidades de los modelos de IA estadounidenses, aprovechándose de la inversión, la experiencia y la innovación que se han realizado en el país.

Esta situación se enmarca dentro de una creciente competencia geopolítica entre Estados Unidos y China por el dominio en el campo de la IA, un sector que se ha convertido en un punto crítico de tensión comercial y estratégica. Gigantes tecnológicos como Nvidia se encuentran en una posición delicada, atrapados en medio de este conflicto de intereses. El núcleo de estas acusaciones reside en una técnica conocida como 'destilación', un proceso ampliamente utilizado en el entrenamiento de modelos de IA.

La destilación permite transferir el conocimiento de un modelo de IA grande y complejo a uno más pequeño y eficiente, reduciendo los costos computacionales y facilitando su implementación. Sin embargo, empresas líderes en el desarrollo de IA, como Anthropic y OpenAI, han expresado su preocupación por el uso indebido de esta técnica.

Argumentan que la destilación ha sido empleada para replicar de manera desleal las capacidades de sus modelos propietarios, socavando su ventaja competitiva y la rentabilidad de sus inversiones en investigación y desarrollo. DeepSeek, una startup china de IA que ha ganado notoriedad en los mercados financieros, ha sido señalada como uno de los principales actores involucrados en estas prácticas.

En febrero, OpenAI alertó a los legisladores sobre los intentos de DeepSeek de replicar el rendimiento de los modelos de ChatGPT y otros laboratorios estadounidenses de vanguardia mediante la destilación. Anthropic también corroboró estas acusaciones, identificando 'campañas a escala industrial' por parte de DeepSeek, junto con otros dos laboratorios de IA, para 'extraer ilícitamente las capacidades' de su modelo Claude y mejorar sus propias ofertas.

La falta de respuesta inmediata de DeepSeek a las solicitudes de comentarios de CNN agrava las sospechas y la preocupación en torno a estas actividades. Además de las implicaciones económicas y competitivas, la administración estadounidense también ha advertido sobre los riesgos para la seguridad asociados con los modelos de IA simplificados obtenidos a través de la destilación. Estos modelos, al carecer de las medidas de protección implementadas en los modelos originales, podrían ser más vulnerables a ataques y manipulaciones.

Kratsios enfatizó en su memorando que estas campañas de destilación permiten a los actores maliciosos eliminar deliberadamente los protocolos de seguridad y deshacer los mecanismos diseñados para garantizar que los modelos de IA sean ideológicamente neutrales y se adhieran a principios de veracidad y objetividad. En respuesta a esta amenaza, la administración Trump planea implementar una serie de medidas, incluyendo el intercambio de información con las empresas estadounidenses de IA sobre los intentos de destilación no autorizada, el fortalecimiento de la coordinación entre el sector privado y el gobierno, y la exploración de mecanismos para responsabilizar a los actores extranjeros involucrados en estas campañas.

Asimismo, se buscará colaborar con el sector privado para desarrollar las mejores prácticas en la detección y mitigación de las actividades de destilación a gran escala. La consolidación de la posición de liderazgo de Estados Unidos en la carrera de la IA sigue siendo una prioridad clave para la administración Trump, que ha impulsado la regulación federal de la IA con el objetivo de acelerar la innovación, aunque esta estrategia ha sido criticada por algunos por potencialmente facilitar la evasión de la rendición de cuentas.

También se han impuesto controles sobre la venta de chips de IA a China, en un intento por limitar su acceso a tecnologías clave





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inteligencia Artificial China Estados Unidos Destilación Seguridad IA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estados Unidos recula: obligado a reembolsar 141.000 millones de euros tras declararse ilegales sus arancelesEstados Unidos ha lanzado un sistema para reembolsar los 141.000 millones de euros en aranceles que está obligado a devolver.

Read more »

Estados Unidos renovará el mantenimiento de sus bases militares en RotaLa Armada de Estados Unidos prepara la renovación del contrato de mantenimiento de destructores y ampliará la base de Rota para acoger hasta seis buques

Read more »

El Mundo Ha Cambiado: Estados Unidos Recibe Nuevamente la Copa Mundial Después de 32 AñosEstados Unidos se prepara para albergar la Copa Mundial de la FIFA por segunda vez en su historia, 32 años después del torneo de 1994. Un repaso a cómo ha cambiado el mundo desde entonces, incluyendo eventos deportivos, políticos y culturales.

Read more »

Estados Unidos Intercepta Petroleros Iraníes y la Tensión en el Golfo Pérsico AumentaEl ejército estadounidense ha interceptado petroleros iraníes en aguas asiáticas, intensificando el conflicto con Irán y amenazando el suministro energético global. Irán responde con la captura de buques y ataques en el Estrecho de Ormuz.

Read more »

KPMG Anuncia Recortes de Personal en Estados Unidos: Un 10% del Equipo de Auditoría AfectadoKPMG recortará alrededor del 10% de su equipo de auditoría en Estados Unidos, tras intentos fallidos de jubilaciones anticipadas. La medida busca alinear el tamaño de la firma con su negocio y mejorar la eficiencia.

Read more »

Microsoft ofrece planes de jubilación anticipada al 7% de su plantilla en Estados Unidos8.750 empleados podrían dejar la compañía tecnológica con la medida.Más información: Satya Nadella, CEO de Microsoft, en Madrid: 'La soberanía de la IA empieza en el conocimiento de la empresa'

Read more »