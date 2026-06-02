Estado se autoconcede una zona minera en Salamanca y Berkeley inicia arbitraje internacional

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha reservado la zona minera de Morille, en Salamanca, a favor del Estado. Estas materias primas, ricas en hierro y manganeso, se encuentran en una zona designada para proteger, investigar o explotar recursos minerales de alto interés estratégico, económico y social. Además, Berkeley ha iniciado un arbitraje internacional por más de 1.000 millones, bloqueando los permisos para su extracción de uranio.

El Estado se ha autoconcedido una zona minera en la provincia donde ha caído el proyecto de uranio de Berkeley , en Salamanca. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha reservado la zona minera de Morille, con una superficie de 9.293 cuadrículas mineras, a favor del Estado .

Estas materias primas, ricas en hierro y manganeso, se encuentran en una zona designada para proteger, investigar o explotar recursos minerales de alto interés estratégico, económico y social. La gestión de estas materias primas puede ser directa por parte del Estado, a través de un concurso público o a través de un consorcio entre el Estado y una empresa.

Además, el proyecto de Berkeley, de origen australiano, ha iniciado un arbitraje internacional por más de 1.000 millones, bloqueando los permisos para su extracción de uranio. El grupo Nexus ha reducido sus ingresos y ganancias antes de ejecutar el plan de Sojitz





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Estado Zona Minera Minería Urano Berkeley Arbitraje Internacional Ingresos Ganancias Sojitz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un detenido por la filtración masiva de datos personales de miembros de instituciones sensibles del EstadoEl arrestado publicaba datos de Fiscalía General del Estado, INCIBE, Policía Nacional, Guardia Civil y Consejo de Seguridad Nacional en portales de Internet

Read more »

Detenido un menor por filtrar datos de miembros de instituciones sensibles del EstadoLa información masiva publicada afectó a organismos como el Consejo de Seguridad Nacional, la Fiscalía General del Estado o el Instituto Nacional de Ciberseguridad....

Read more »

Ministerio de Ciencia lamenta renuncia de Rabadán al CNIOEl Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha comunicado que respeta la decisión de Rabadán de renunciar al cargo de director del CNIO, aunque también la lamenta. Rabadán había sido seleccionado para el cargo el pasado 4 de septiembre, pero finalmente ha optado por no asumirlo.

Read more »

Kast prioriza la lucha contra el crimen en Chile: 'Vamos con toda la fuerza del Estado'José Antonio Kast en su discurso del estado de la nación

Read more »