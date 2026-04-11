Estables los heridos del accidente de La Gomera; tres podrían recibir el alta este sábado

Seis heridos tras el accidente de autobús en La Gomera permanecen estables. Tres podrían ser dados de alta este sábado. Dos heridos permanecen en hospitales de Tenerife.

Las seis personas heridas que fueron hospitalizadas tras el trágico accidente de autobús en La Gomera , que lamentablemente cobró la vida de una persona y dejó a 27 heridos adicionales este viernes, mantienen su condición estable. De acuerdo con la información proporcionada por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, tres de los heridos, actualmente en observación médica, podrían ser dados de alta este mismo sábado, según las previsiones.

El accidente, un suceso que ha conmocionado a la comunidad, ocurrió cuando un autobús que transportaba turistas británicos se salió de la vía y se precipitó por un terraplén en el kilómetro dos de la carretera GM-2, cerca del complejo medioambiental de San Sebastián de La Gomera. El personal sanitario y los servicios de emergencia actuaron con rapidez y eficiencia para atender a los heridos y trasladarlos a centros hospitalarios. \La Gerencia del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, uno de los centros que recibió a los heridos, ha detallado que las tres personas que permanecen en observación en el servicio de Urgencias muestran una evolución favorable. Esta positiva respuesta al tratamiento sugiere una pronta recuperación, lo que permitiría su alta en las próximas horas, como se espera. Además de los heridos atendidos en La Gomera, dos personas fueron trasladadas al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, ubicado en Tenerife. Ambas continúan ingresadas, aunque en diferentes estados de salud: una de ellas se encuentra estable, mientras que la otra permanece estable dentro de la gravedad de su condición. La situación de los heridos, aunque compleja, muestra signos de mejora gracias a la dedicación del personal médico y la rápida respuesta de los servicios de emergencia. \Finalmente, la Consejería de Sanidad ha informado sobre la situación de la persona que fue trasladada al Hospital Universitario de Canarias, también en Tenerife. Esta persona permanece ingresada, pero su estado se considera estable. El seguimiento médico constante y los cuidados intensivos brindados son cruciales para asegurar la recuperación de todos los heridos y minimizar las secuelas del accidente. La colaboración entre los diferentes centros hospitalarios, el Gobierno de Canarias y los servicios de emergencia ha sido fundamental para la correcta atención y el manejo de esta compleja situación. Se espera que en las próximas horas se continúe informando sobre la evolución de los pacientes y las investigaciones en curso para determinar las causas del accidente. La comunidad local y las autoridades se mantienen en alerta, ofreciendo apoyo a las familias afectadas y garantizando la atención necesaria para superar este difícil momento





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