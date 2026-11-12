Estándares iberoamericanos sobre IA y protección de datos aprobados por la RIPD

La RIPD aprueba por unanimidad estándares iberoamericanos sobre protección de datos en sistemas de inteligencia artificial, con un enfoque basado en el riesgo.

La Red Iberoamericana de Protección de Datos ( RIPD) ha aprobado por unanimidad los nuevos estándares iberoamericanos sobre el uso de datos personales en sistemas de inteligencia artificial. El organismo tiene su secretaría permanente en la Agencia Española de Protección de Datos ( AEPD), que ejerce esa función dentro de la red.

El texto busca precisar cómo deben aplicarse las normas de protección de datos en el desarrollo y la utilización de tecnologías de IA. Su objetivo es definir las reglas que rigen el tratamiento de información personal por parte de estos sistemas en toda la región iberoamericana.

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Cómo se aplica la protección de datos a la IA

Los estándares no crean un régimen jurídico nuevo, según la propia RIPD. Lo que hacen es desarrollar las particularidades que plantea la aplicación de la normativa de protección de datos a los sistemas de inteligencia artificial.

El documento establece un marco común para autoridades, legisladores, empresas y administraciones públicas. Se apoya en un enfoque basado en el riesgo y en el principio de proporcionalidad, de manera que las exigencias guarden relación con el impacto potencial de cada tratamiento.

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Uno de los puntos centrales es el tratamiento de los datos personales inferidos por sistemas de IA. El texto indica que esas deducciones pueden constituir datos personales cuando se refieren a personas identificadas o identificables.

Además, los estándares prevén una protección reforzada cuando las deducciones afectan a categorías especialmente sensibles, como la salud, la ideología o la orientación sexual. En estos casos, el nivel de garantías debe ser superior al aplicable a otros datos.

Límites al uso de datos públicos en el entrenamiento

La norma establece que el hecho de que un dato sea públicamente accesible no constituye, por sí solo, una base suficiente para utilizarlo en sistemas de IA. Esta precisión afecta directamente a la información obtenida de internet para entrenar modelos.

Para usar esos datos, el texto exige una habilitación jurídica adecuada y la consideración de las expectativas razonables de las personas afectadas. Asimismo, indica que informar únicamente de que se emplea IA no satisface necesariamente las obligaciones de información.

Las organizaciones deberán explicar de forma comprensible la finalidad de los sistemas, su papel en la toma de decisiones y las posibles consecuencias para los afectados. La transparencia, por tanto, exige detalles concretos y no una mención genérica.

El documento también refuerza los derechos de las personas frente a sistemas ya entrenados. Reconoce la posibilidad de conocer si sus datos personales han sido utilizados en el desarrollo de un modelo.

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En caso de decisiones automatizadas, las personas podrán impugnar el resultado y solicitar una intervención humana efectiva. Podrán también ejercer los derechos previstos en la normativa de protección de datos.

Responsabilidades de proveedores y usuarios de IA

Los estándares atribuyen responsabilidades específicas a los distintos actores del ecosistema de la inteligencia artificial. Según el texto, la utilización de datos personales de clientes por parte de proveedores para entrenar o mejorar modelos requiere una base jurídica adecuada.

El documento recuerda además que quienes utilizan sistemas desarrollados por terceros siguen siendo responsables de los tratamientos cuyos fines y medios esenciales determinan. Esto significa que la contratación de una herramienta externa no traslada por completo la responsabilidad.

El texto incorpora orientaciones específicas para ámbitos como la IA generativa y agéntica, la biometría, el reconocimiento de emociones y los neurodatos. También subraya la importancia de la protección de datos desde el diseño, la supervisión humana y la gestión de riesgos a lo largo de todo el ciclo de vida de los sistemas.

Los estándares son el resultado de un proceso de elaboración técnica en el que participaron las autoridades integrantes de la RIPD. Han contado con financiación de la Unión Europea, en colaboración con la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), dentro de la Alianza Digital UE-ALC.