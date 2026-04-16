Esposa de Santos Cerdán, citada en el Senado por el 'Caso Koldo'

Francisca Muñoz, esposa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, comparecerá ante la comisión del Senado que investiga el 'Caso Koldo' tras revelarse un informe de la UCO que la vincula con Servinabar 2000 y un supuesto elevado nivel de gastos.

Francisca Muñoz , esposa de Santos Cerdán , el que fuera secretario de organización del PSOE, se encuentra en el foco de la actualidad informativa tras la revelación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) entregado al juez el pasado noviembre. En dicho documento se recogen las preocupaciones expresadas por Antxón Alonso, propietario de Servinabar, a su pareja.

Alonso manifestó su inquietud por los considerables gastos de la mujer de Cerdán, llegando incluso a afirmar que «a la Paqui la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés», lo que sugiere una ostentosa actividad comercial o un elevado nivel de consumo que ha llamado la atención de las autoridades. La conexión de Francisca Muñoz con Servinabar 2000 se ha intensificado con su convocatoria por parte de la comisión del Senado. Se le cita en calidad de «exsocia trabajadora de Noran Cooperativa Pequeña y presunta beneficiaria de fondos y cuentas de la mercantil Servinabar 2000». Las investigaciones en curso han identificado transferencias directas de Servinabar 2000 hacia Noran, así como pagos realizados por esta cooperativa a Francisca Muñoz. Estos movimientos financieros son interpretados por los agentes como parte del complejo entramado económico que está siendo analizado en el marco de la denominada 'Operación Delorme', una investigación que busca esclarecer presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución de contratos públicos, particularmente en lo referente a la adquisición de material sanitario durante la pandemia. Tras no comparecer en dos ocasiones anteriores ante la comisión de investigación del 'caso Koldo', alegando motivos de salud, Francisca Muñoz ha sido nuevamente convocada por el Senado. La sesión está programada para dar inicio a las 16:30 horas, momento en el cual se espera que la esposa de Santos Cerdán ofrezca su versión de los hechos y responda a las preguntas de los senadores. Su testimonio es considerado crucial para arrojar luz sobre las posibles vinculaciones económicas y responsabilidades en el desarrollo de los acontecimientos que se investigan, y que han generado un considerable revuelo político y social en el país. La atención mediática se centra en esta comparecencia, que podría aportar detalles significativos sobre la trama y las personas implicadas en la presunta malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito





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