Espionaje por trampa de miel en Nvidia: Alice Huang y el caso del CEO Jensen Huang

Alice Huang es acusada de espiar al CEO de Nvidia Jensen Huang mediante una relación sentimental. Un método antiguo usado por China y la URSS para obtener secretos industriales y militares.

La empresa de semiconductores Nvidia se encuentra en el centro de una grave acusación de espionaje industrial que involucra a su propia cúpula directiva. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra Alice Huang, quien supuestamente actuaba como espía para el gobierno chino mientras mantenía una relación sentimental con el CEO de la compañía, Jensen Huang. Este caso reactiva la antigua y temida táctica de contrainteligencia conocida como la trampa de miel, un método que ha sido utilizado durante décadas por servicios de inteligencia estatales.

La táctica de la trampa de miel

La trampa de miel es una estrategia de espionaje que consiste en establecer un contacto romántico o sexual ficticio con un objetivo estratégico. El agente buscado atrae a la víctima hacia una relación íntima con el fin de bajar sus defensas, generar confianza y extraer información clasificada o ejercer influencia política. Quien tiende la trampa busca explotar las vulnerabilidades emocionales del objetivo para obtener secretos comerciales, militares o gubernamentales que beneficien a una nación extranjera. Esta técnica implica un compromiso emocional profundo y a largo plazo, diseñado para que la víctima revele detalles sensibles sin sospechar de la verdadera lealtad de su pareja.

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Historial histórico de agentes chinos

China ha implementado históricamente estas tácticas de seducción para acceder a información confidencial en contextos de tensiones geopolíticas y comerciales. Durante la Guerra Fría, el KGB de la Unión Soviética empleaba a mujeres conocidas como chicas mozhno, quienes tenían licencia para amar y establecer relaciones con extranjeros para espiarlos. En el caso de Estados Unidos, la agente doble Katrina Leung, operando bajo el nombre en clave Parlor Maid, entretuvo a funcionarios chinos y diplomáticos entre 1985 y 1990. Ella vició veinte años de inteligencia relacionada con China, recibiendo millones de dólares del FBI mientras pasaba información confidencial a Pekín. Finalmente, Leung se declaró culpable de cargos menores en 2005 tras ser acusada de copia no autorizada de información de defensa nacional.

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Riesgos reales para empresas e instituciones

El riesgo de este tipo de espionaje no es teórico, sino que ha generado acciones concretas por parte de instituciones financieras y de seguridad. En 2009, el MI5 británico distribuyó un documento a cientos de bancos e instituciones financieras del Reino Unido, advirtiendo que la inteligencia china cultivaba relaciones a largo plazo para chantajear a empresarios occidentales aprovechándose de sus relaciones sexuales. Este documento resaltaba cómo se explotaban vulnerabilidades emocionales y físicas para obtener lealtades o secretos. La táctica ha sido tan efectiva que ha llevado a la OTAN a abrir investigaciones por espionaje, especialmente tras casos recientes que involucraban a oficiales militares con doble nacionalidad o vínculos con ciudadanos de países rivales.

Respuestas institucionales y prohibiciones

Ante la amenaza latente, las autoridades estadounidenses han endurecido las normas de seguridad para empleados federales y contratistas. Se prohibió estrictamente el establecimiento de relaciones sentimentales o sexuales con ciudadanos de países considerados amenazas de seguridad, como China. Esta política, ampliada en el verano de 2024, excluye a trabajadores con relaciones preexistentes, pero exige una denegación formal en otros casos. La prohibición se extendió también a familiares y contratistas con acreditaciones de seguridad para reforzar los controles nacionales. En un caso concreto a finales de 2024, un oficial de la Armada española fue retirado de la base de Northwood en Londres tras iniciar una relación con una mujer de doble nacionalidad británica y polaca, nacida en Rusia, lo que evidenció la necesidad de vigilar los lazos personales en entornos sensibles.