Espinar rechaza la idea de una 'dictadura socialista' en España y la tilda de exceso verbal

El presentador y politólogo define como estupidez la acusación y basa su negativa en la presencia de televisiones críticas con el Gobierno y en la ausencia de represión a periodistas.

El presentador y politólogo ha rechazado categóricamente la afirmación vertida este viernes en el plató de Cuatro, donde se sugirió que España se había transformado en una ' dictadura socialista '.

Su negativa se fundamenta en varios argumentos, siendo uno de los principales la realidad del panorama mediático español. Señala que el Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con la oposición y la crítica constante de las televisiones generalistas, un escenario impensable en cualquier régimen dictatorial a nivel mundial. Esta libertad de expresión y de crítica en los medios es, para él, una prueba irrefutable de que el sistema político español no ha abandonado la democracia.





La discusión surgió cuando uno de los contertulios le interrogó sobre qué significa exactamente 'tener una televisión en contra'. Para ilustrarlo, Espinar mencionó la figura de Pablo Fernández, secretario general de Podemos en Castilla y León. Explicó que exigirle la dimisión a Pablo Fernández por estar en desacuerdo con sus políticas equivale a estar en contra del Gobierno mismo, lo cual considera legítimo pero que debe hacerse con honestidad.

Aclaró que su postura no es de antagonismo hacia el Ejecutivo en sí, sino hacia la corrupción. Realizó un planteamiento hipotético: si se garantizara que un gobierno, independientemente de su ideología, no iba a robar ni un euro, él lo apoyaría. Extendió esta promesa incluso hacia formaciones con las que tiene profundas discrepancias ideológicas, como Podemos o Vox, afirmando que si estas formaciones dieran una garantía absoluta de honestidad en el manejo de fondos públicos, él les concedería su voto.

Este razonamiento nace de su hartazgo, según declaró, hacia los casos de corrupción que han marcado la historia de la democracia española.



Reconociendo que la corrupción es un problema grave, Espinar quiso desmontar la etiqueta de 'dictadura socialista'. Recordó que en un verdadero régimen dictatorial, los periodistas y los medios de comunicación no tendrían la capacidad de expresar opiniones críticas o contrarias al poder establecido.

La mera existencia de un debate abierto y cáustico en programas como el suyo, con opiniones confrontadas y críticas directas al presidente y a su partido, demuestra que España está lejos de esa descripción. Calificó la afirmación de Andrea Levy, del Partido Popular, como un 'exceso verbal que roza la estupidez', subrayando que tales calificativos solo contribuyen a degradar el debate público y a desdibujar los auténticos problemas del país, como la lucha contra la corrupción y la degradación institucional





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