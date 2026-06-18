Esperanza para los bettongs: liberación de marsupiales excavadores en Nueva Gales del Sur

Un proyecto de conservación libera un grupo de bettongs en el interior de Nueva Gales del Sur, Australia, con refugios seguros y entrenamiento para sobrevivir junto a depredadores invasores.

En el árido interior de Nueva Gales del Sur, un pequeño grupo de bettongs ha sido liberado como parte de un ambicioso proyecto de conservación .

Estos marsupiales, de tamaño similar a un conejo pero con una cola que casi duplica la longitud de su cuerpo, son criaturas nocturnas que en el pasado desarrollaron complejas madrigueras subterráneas para protegerse del calor extremo. Sin embargo, la transformación de su hábitat provocó su casi desaparición en gran parte del continente australiano. Ahora, diversas organizaciones trabajan para reintroducirlos en su antiguo hogar.

El Centro de Ciencias de los Ecosistemas de la Universidad de Nueva Gales del Sur ha anunciado una nueva esperanza: una pequeña población de estos marsupiales, parientes de los canguros, ha sido trasladada a un refugio seguro donde podrán aprender a sobrevivir junto a sus depredadores naturales. La introducción de especies invasoras como zorros y gatos salvajes ha sido devastadora para los bettongs, que son particularmente vulnerables.

Además, la deforestación para la agricultura ha destruido gran parte de su hábitat. La doctora Rebecca West, ecóloga principal del proyecto, explicó que estos refugios cercados permitirán a los bettongs readaptarse gradualmente. Junto a los refugios, los investigadores han establecido una zona de Entrenamiento Salvaje de 100 kilómetros cuadrados, donde los depredadores invasores son controlados a niveles bajos. Aquí, los bettongs podrán aprender a reconocer y evadir a los depredadores, preparándose para una vida en libertad.

Los bettongs son animales extraordinarios: saltan como canguros, cavan madrigueras y, al hacerlo, distribuyen nutrientes y mejoran la infiltración del agua, beneficiando a plantas y otros animales en el ecosistema desértico. Su reincorporación podría restaurar este equilibrio perdido. Aunque el camino es largo, los investigadores se mantienen cautelosamente optimistas sobre el futuro de esta especie única





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