Esperanza Aguirre: Machismo puro, crítica a Sánchez y reivindicación de su derecha

La ministra y presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, se refiere a su pasado y su actual situación política en un artículo publicado en Madrid. Reclama la dimisión de Sánchez y reivindica su posición de derecha, mientras que critica la situación actual y la normalización del ambiente sin venderse todo como una guerra civil.

Esperanza Aguirre :"Me pintaban como una inútil que Aznar había colocado, la rubia tonta pija de derechas. Era machismo puro" Ministra, presidenta de Madrid, descubridora de Ayuso, Almeida y Abascal y fuerza incontrolable hasta para el PP. Pide que Sánchez dimita como hizo ella y reivindica ser de derechas:"Está proscrita en España y eso es lo que me pone" "Hay que normalizar el ambiente sin venderlo todo como una guerra civil.

Un giro electoral no va a ser el fin del mundo" "Estaba aburrido de mí mismo, de ver mi cara por todas partes y decidí de manera muy consciente apartarme de la tele





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