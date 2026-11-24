La expresidenta Aguirre critica los sondeos y atribuye a Pedro Sánchez influencias de Maduro, prediciendo irregularidades en los comicios del 29 de noviembre en España.

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012, ha expresado su profunda inquietud sobre el próximo proceso electoral que se celebrará el próximo 29 de noviembre. La expresidenta participó en el programa 'En boca de todos' de la cadena Cuatro, presentado por Nacho Abad, para desglosar sus preocupaciones sobre los pronósticos que sitúan al PSOE con una ventaja significativa.

Crítica a la previsión del CIS

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado su último barómetro, el cual indica una ventaja de casi 10 puntos para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sobre el Partido Popular (PP). En esta coyuntura, Aguirre ha afirmado que la institución del CIS no es necesaria en España, cuestionando directamente la validez de estos datos. Además, ha señalado que la formación de Vox perdería 2,8 puntos porcentuales en esta contesta electoral. Estas cifras, de confirmarse, permitirían a Pedro Sánchez permanecer en la Moncloa más allá de 2027.

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Alegaciones de manipulación electoral

La expresidenta ha enumerado tres aspectos que le generan una gran preocupación sobre las intenciones de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. En primer lugar, cita la frase de Sánchez: 'la alternancia bien, pero en España no, que vamos para atrás'. En segundo lugar, alude a la declaración del presidente del gobierno: 'voy a ganar las elecciones de una manera o de otra'. Aguirre cuestiona cuál es esa 'otra' manera mencionada por Sánchez. Finalmente, expresa su inquietud sobre posibles cambios legislativos en Educación, comparando esta estrategia con los discursos de Goebbels, argumentando que se busca culpar al enemigo de lo que uno mismo va a hacer.

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Referencias a Nicolás Maduro

Para sustentar sus argumentos sobre la posible manipulación del sistema electoral, Esperanza Aguirre ha introducido una referencia directa al régimen de Venezuela. Ha afirmado que Nicolás Maduro es el ídolo de Pedro Sánchez. Según su análisis, esta admiración explica por qué considera que el líder del PSOE intentará cometer alguna trampa electoral en el próximo sufragio. La expresidenta ha deslidado la idea de que el sistema de voto español no es seguro y ha repetido en varias ocasiones su estado de 'muy preocupada' ante los acontecimientos.

Contexto político y debates

En el mismo entorno de debate político, otras figuras han ofrecido perspectivas divergentes. Vicente Vallés ha comentado que los sondeos auguran mayoría absoluta para PP y Vox, excepto los del CIS. También se ha destacado el debate a cuatro con Abascal, Ada Colau, Pedro Sánchez y Feijóo. Por su parte, Paco Castañares y Tomás Gómez han realizado críticas duras sobre la personalidad y métodos de Pedro Sánchez, calificándolo de autoritario. Estos comentarios enmarcan una atmósfera electoral tensa donde la legitimidad de los resultados potenciales está bajo escrutinio público.