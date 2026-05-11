Esperanza Aguirre critica al Gobierno por la crisis del hantavirus y la evacuación del MV Hondius

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha criticado duramente al Gobierno por su gestión de la crisis del hantavirus y ha cuestionado la evacuación del MV Hondius, un barco que es de Países Bajos. Además, ha cuestionado por qué España ha tenido que recibir a este barco y ha afirmado que la Organización Mundial de Salud (OMS) ha preguntado a Pedro Sánchez si lo aceptaría.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre , ha criticado duramente al Gobierno por su gestión de la crisis del hantavirus y ha cuestionado la evacuación del MV Hondius, un barco que es de Países Bajos .

Además, ha cuestionado por qué España ha tenido que recibir a este barco y ha afirmado que la Organización Mundial de Salud (OMS) ha preguntado a Pedro Sánchez si lo aceptaría. Iñaki López, periodista de la Sexta, ha defendido la evacuación del MV Hondius y ha destacado que ha sido dirigida por técnicos y especialistas.

Cristina Pardo, entre risas, ha cuestionado las críticas de Aguirre y ha señalado que, en muchas ocasiones, no ha sido capaz de aplaudir las cosas que hace su propio partido, cómo va a aplaudir a otros. Pablo Montesinos, periodista de la Sexta, ha señalado que la política popular se retrata un poco en sus declaraciones y que no hace favor al Partido Popular con estas críticas.

Pilar Velasco, periodista de la Sexta, ha señalado que voces como la de Esperanza Aguirre son peligrosísimas en política y que, aunque nos puede hacer mucha gracia, al final, va calando esa lluvia fina de voces peligrosas. Es una negacionista y una terraplanista de casi todo, sentencia





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