Españoles en el hospital en Madrid: superficie policial para bajar los riesgos, aislamiento obligatorio de 7 días y la posibilidad de prolongar la cuarentena

Un importante operativo urgente de la televisión y la policía se produce en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid. La presencia policial que vigila los aledaños del hospital y la seguridad de los 13 pasajeros y un miembro de la tripulación del crucero MV Hondius están garantizados con una operación realizada para gauwentar la mínima probabilidad de contacto con la población de la zona. Devolverán a la población de la zona el mayor peligro posible de infección que el brote de hantavirus.

Más de 10 equipos de televisión abarrotan la acera. Todas las cámaras apuntan hacia la entrada del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid.

Hasta los vecinos del distrito de Carabanchel se acercan a observar la escena, con un celular en mano, para capturar lo que parece un momento único. El objetivo de todos ellos es grabar la llegada de los 14 españoles que iban a bordo del crucero MV Hondius, donde se registró un brote de hantavirus. Antes de iniciar su período de cuarentena, el arribo se produce a las 4.30 p.m. con una destacada presencia policial que vigila los aledaños del hospital.

Los 13 pasajeros y un miembro de la tripulación nacionales español llegan en dos autobuses blancos, fuertemente custodiados y aislados del espacio exterior. A lo largo del camino, algunos de los vecinos les saludan con un tímido aplauso, como una bienvenida. Y es que las autoridades tienen claro la preocupación de minimizar cualquier posible contacto con la población local.

Y es que el recelo puesto en este operativo se debe a que, aunque lleguen sin síntomas, deberán pasar los próximos 7 días aislados y de forma obligatoria en el Gómez Ull. Si la justicia solicita una extensión más en la obligatoriedad del aislamiento, la cuarentena podría durar todavía más tiempo





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