Español positivo por hantavirus en hospital madrileño, familiares de contagiados en cuarentena

Un pasajero español ha dado positivo por hantavirus en un hospital madrileño, mientras que otros 13 españoles siguen asintomáticos. La hermana de una de ellas ha contado detalles de cómo es su día a día en el hospital, y los familiares han podido llevarles algunas cosas. El nuevo protocolo sitúa como día cero el 10 de mayo y, 28 días después podría empezar esa cuarentena domiciliaria.

En España, el epicentro de la noticia sobre el brote de hantavirus está en el madrileño hospital Gómez Ulla. Un pasajero español que ha dado positivo permanece en una unidad de aislamiento, con síntomas pero estabilizado.

Los otros 13 españoles siguen asintomáticos. La hermana de una de ellas ha contado detalles de cómo es su día a día en el hospital. Los 13 españoles negativos en hantavirus siguen sin síntomas en el Gómez Ulla, donde están aislados pero en contacto con sus familiares. Isidora ha hablado con Aitana, su hermana y una de esas 13 personas en cuarentena, y ha trasladado a laSexta que 'ella está bien, no tiene síntomas, está relajada.

No se encuentra mal. Y con ganas de salir y volver a su vida normal'. Los familiares han podido, incluso, llevarles algunas cosas.

'Algo de comida, algo de ropa. Algo para que ella, dentro de esto, se sienta un poco mejor', ha señalado Isidora. El domingo les realizarán otra PCR y, si el resultado es el mismo, 'puede que se acorten los periodos de incubación o que esa cuarentena no la hagan en el hospital, la hagan en su casa', ha detallado Silvia Valcarce, delegada del sindicato Satse de Enfermería en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Día cero: el 10 de mayo El nuevo protocolo sitúa como día cero el 10 de mayo y, 28 días después podría empezar esa cuarentena domiciliaria. Hasta entonces seguirán en el hospital.

'Les iremos haciendo PCR semanales durante las semanas que estén en esa cuarentena', ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García. Si dan positivo, subirán a la planta 22, a la unidad de aislamiento de alto nivel. Ahí es donde se encuentra ahora el único pasajero español que actualmente está contagiado con hantavirus, y allí estará hasta que de negativo. Las otras dos mujeres que estuvieron cerca de un caso positivo siguen aisladas en Alicante y Barcelona.

Y, por ahora, continúan dando negativo. *Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenid





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