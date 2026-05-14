Español infectado por hantavirus mejora, otros pacientes en cuarentena reportan buenas noticias

El único paciente español infectado por hantavirus, tras viajar en el crucero Hondius, sigue dando positivo, pero este jueves ha registrado una cierta mejoría. El resto de pacientes en cuarentena en Madrid, Alicante y Barcelona, también reportan buenas noticias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) no relaja sus trabajos, porque, en la actualidad, hay 34 virus en el mundo que la OMS vigila de cerca porque son capaces de volver a poner la salud mundial en jaque.

El único paciente español infectado por hantavirus, tras viajar en el crucero Hondius, sigue dando positivo, pero este jueves ha registrado una cierta mejoría. El resto de pacientes en cuarentena en Madrid, Alicante y Barcelona, también reportan buenas noticias.

Porque si la semana que viene siguen dando negativo en sus PCR, podrán recibir visitas y hasta salir de la habitación para moverse por las zonas comunes, aunque con mucha precaución. El hantavirus, que hemos conocido mundialmente por el brote de su variante 'Andes' dentro de este crucero de lujo y aventura, no parece que tenga ya poder pandémico.

Pese a ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no relaja sus trabajos, porque, en la actualidad, hay 34 virus en el mundo que la OMS vigila de cerca porque son capaces de volver a poner la salud mundial en jaque. Hablamos de virus potencialmente pandémicos por su virulencia, rapidez de transmisión y porque muchos no tienen tratamiento.

Alerta: potencial pandémico La lista ha ido aumentando desde 2017 y la última, publicada en 2024, incluye a familias enteras de patógenos; es decir, de virus y bacterias potencialmente pandémicos. Los expertos subrayan especialmente el riesgo de los que se contagian por aerosoles, los respiratorios. Porque se transmiten muy rápidamente, antes de ser detectados. Pero también, porque tienen gran facilidad para mutar en versiones que sean aún más transmisibles.

Es el caso de la gripe aviar, una variante de la gripe A que es la que más riesgo representa para los epidemiólogos a futuro. Los gripe aviar, como el que provocó la pandemia de 2020, la del COVID. También, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que ya está presente en una treintena de países.

Virus no respiratorios: muy temidos De alto riesgo, pero con los que lo más probable es que se queden en epidemias locales, son los que se contagian a partir del contacto con animales infectados y se transmiten por fluidos, excrementos o sangre. Como el ébola o el Nipah. Sí existe vacuna en el caso del primero y hay que recordar el caso que tuvimos en España, en el año 2014.

Pero el virus Nipah es mucho más letal, porque no existe vacuna contra él y se transmite a partir de un tipo de murciélago. Mucho más comunes son los patógenos que se transmiten a partir de la picadura de insectos, de garrapatas o mosquitos. La preocupación en la comunidad científica es cada vez mayor porque el cambio climático facilita su expansión. Por ejemplo, en España ya hemos tenido casos de estos tres tipos de virus en los últimos años.

La OMS, vigilante con el sarampión No nos podemos olvidar del sarampión. En España, el 93% de la población está vacunada, pero el negacionismo ya ha hecho mella y hemos visto cómo en Europa han registrado 200.000 casos en solo tres años. En Estados Unidos, las trabas de la Administración Trump han llevado a multiplicar por ocho los casos del año pasado.

Hasta han registrado tres muertes infantiles y hay que tener en cuenta el ratio de infección del sarampión: se transmite a 18 personas por cada infectado. Y hay que estar también atentos a los llamados Patógenos X, hasta 34 ha identificado la OMS y son capaces de causar una pandemia si cambia su transmisión o virulencia, a pesar de que ahora mismo no representan una amenaza.

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