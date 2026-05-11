España y la deuda democrática en el marco de la justicia transicional

El texto narra la aprobación de la Ley de Amnistía en 1977, una decisión que originó grietas en la impunidad judicial para funcionarios y agentes del orden público involucrados en crímenes del franquismo. También presta detalle al informe del relator de la ONU de 2014, que ocupaba el negro sobre blanco de esta deuda estructural del país con las víctimas del régimen franquista. Finalmente, plantea el actual estado actual del sistema legal y la lucha para garantizar los derechos de las víctimas

En octubre de 1977, el Parlamento español aprobaría la Ley de Amnistía, que hubiera significado un hito significativo en la transición hacia la democracia tras décadas de dictadura.

Sin embargo, esa norma terminaría de forma práctica abriendo grietas en la impunidad judicial para funcionarios y agentes del orden público involucrados en crímenes cometidos por el aparato franquista. El compromiso asumido por España de ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiales y Políticos, que exigía investigar y garantizar justicia ante violaciones de los derechos humanos, se ignoraría en aras de la 'reconciliación' nacional.

En 2014, el relator de la ONU, Pablo de Greiff, criticaba la estructura y la deuda estructural de España con sus víctimas del franquismo, especialmente en materia de verdad, justicia y reparación. También se refirió a los capítulos oscuros de la contienda y el régimen franquista que permanecían en silencio, como los trabajos forzosos de presos, las muertes en bombardeos y los niños robados.

Algunos de ellos quedaron en la ignorancia institucional, relegados a la exhumación de sus muertos y a los esfuerzos de asociaciones y familiares en busca de justicia. Pablo de Greiff argumentaba que PP intentar creer que evitar debates complejos e incómodos fortalece una democracia no son los únicos caminos.

Catalina Moragues, autora de uno de los estudios inéditos sobre memoria democrática que el Govern balear encargó para la pasada legislatura, lamenta que el escenario no se haya modificado completamente y que el actual Ejecutivo del PP aún no difunda muchos de los temas estudiados. La jurista considera que España sigue arrastrando el legado de una represión que impidió una memoria oficial verdadera y aclara que no ha podido garantizar plenamente los derechos de las víctimas del franquismo.

Según la jurista, los argumentos de la prescripción y la aplicación de la Ley de Amnistía se contradicen con el derecho internacional, tal como definen muertes forzadas como delitos perpetuos y crímenes contra la humanidad como imprescriptibles





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