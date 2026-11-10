España y Brasil firman un memorando contra la desigualdad global y por la justicia fiscal

Arcadi España y Dario Durigan firman un memorando para impulsar una tributación efectiva sobre los grandes patrimonios y reforzar la justicia fiscal global.

Los ministros de Hacienda de España y Brasil, Arcadi España y Dario Durigan, firmaron este martes un Memorando de Entendimiento para impulsar una tributación efectiva sobre los grandes patrimonios mundiales. El documento sienta las bases de una coalición de Estados decididos a reforzar la justicia fiscal y a combatir la creciente concentración de la riqueza.

El acuerdo tiene una vigencia inicial de tres años, prorrogables. Según el texto firmado, su objetivo es llevar este debate al centro de las discusiones multilaterales y afianzar la financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

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Memorando de entendimiento para reforzar la justicia fiscal global

El memorando busca trasladar el debate sobre la tributación de las grandes fortunas a foros multilaterales y asegurar recursos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Su firma por parte de España y Brasil da forma a una alianza bilateral que pretende sumar a otros Estados.

El pacto compromete a ambos ministerios a promover reformas normativas basadas en la evidencia empírica. Además, sus prácticas quedarán sometidas a mecanismos de revisión técnica entre pares, con el fin de explorar soluciones conjuntas.

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Para hacer realidad estos objetivos, Madrid y Brasilia han acordado abrir el debate internacional sobre el acceso a los microdatos administrativos fiscales. Según el documento, este paso permitirá calcular con precisión científica los tipos efectivos que soportan las mayores fortunas.

La iniciativa no parte de cero. Da continuidad a la Plataforma de Acción de Sevilla, impulsada el año pasado durante la Cuarta Conferencia Internacional de Financiación al Desarrollo, así como a los compromisos ratificados en Barcelona durante la cumbre en defensa de la democracia.

Posiciones de Arcadi España y Dario Durigan sobre los grandes patrimonios

Arcadi España y Dario Durigan coinciden en que los mayores patrimonios deben contribuir de forma proporcional al sostenimiento del Estado del bienestar. Ambos ministros presentaron la alianza como una respuesta a la desigualdad global.

Durante la firma, Arcadi España defendió que la alianza bilateral debe actuar como un acicate para que la justicia fiscal gane terreno a escala global. El ministro español sostuvo que no puede haber una verdadera justicia social si los grandes patrimonios no contribuyen proporcionalmente.

Dario Durigan consideró inaceptable que los sectores más acaudalados sigan pagando proporcionalmente menos impuestos que el resto de los ciudadanos. El ministro brasileño afirmó que la cooperación internacional es un pilar indispensable para edificar sistemas tributarios equitativos.

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Durigan también destacó el papel de España como socio estratégico para dar consistencia técnica y política a este movimiento en favor de una fiscalidad más justa. El pacto se inscribe en la sintonía política existente entre los Ejecutivos de Pedro Sánchez y Luiz Inácio Lula da Silva.

Impacto en la OCDE y la ONU con programas de intercambio formativo

Madrid y Brasilia unirán sus esfuerzos para influir en las agendas de la OCDE y de las Naciones Unidas. Ese objetivo se apoya en la coordinación de posiciones entre ambos Gobiernos en estos organismos.

El memorando también incluye la integración de programas de intercambio formativo para gestores públicos. Asimismo, prevé espacios de diálogo fluido con la sociedad civil y el ámbito académico.

El próximo paso previsto es el debate internacional sobre el acceso a los microdatos administrativos fiscales, seguido de la revisión técnica entre pares de las prácticas de ambos ministerios. El acuerdo tiene una vigencia inicial de tres años, prorrogables, que marcará el calendario de su aplicación.