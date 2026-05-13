España y Arabia Saudí elevan sus relaciones bilaterales al rango de 'asociación estratégica' y refuerzan su solidaridad

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que España y Arabia Saudí han elevado sus relaciones bilaterales al rango de 'asociación estratégica'. Durante una reunión en la sede del Ministerio junto a su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan al Sauden, ambos países han coincidido en que las relaciones entre los dos países atraviesan 'su mejor momento' y han destacado la 'solidaridad' de España con Arabia Saudí ante los ataques 'indiscriminados e injustificados' recibidos desde Irán.

España y Arabia Saudí han reforzado sus relaciones bilaterales al elevarlas al rango de ' asociación estratégica ', según ha anunciado este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares .

Durante su intervención, Albares ha reiterado la 'solidaridad' de España con Arabia Saudí ante los ataques 'indiscriminados e injustificados' recibidos desde Irán y ha destacado la postura 'siempre prudente y responsable' de Arabia Saudí en el contexto de esta guerra. Ambos países también han defendido la necesidad de consolidar los altos el fuego en Gaza y Líbano





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