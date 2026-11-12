España vs República Checa: Fecha, hora y dónde ver gratis el partido de Nations League

Conoce la hora exacta y dónde ver gratis el partido entre España y la República Checa en la Nations League. Análisis de alineaciones y consecuencias para ambos equipos.

La selección española de fútbol se desplaza este jueves 12 de noviembre a Praga para enfrentar a la República Checa en la quinta jornada de la fase de grupos de la Nations League. El encuentro, programado para las horas de la tarde-noche local, representa un momento clave para la vigente campeona del mundo, quien busca asegurar la primera posición del grupo antes de los cuartos de final.

Contexto de España y bajas importantes

La Roja llega a este duelo con una racha histórica de 42 partidos sin perder en los 90 minutos reglamentarios y un perfecto acumulado de 12 puntos en el torneo. Sin embargo, el seleccionador enfrenta una situación delicada con el plantel debido a las bajas confirmadas para esta ventana de competición. Lamine Yamal no viajará a la capital checa por molestias en la rodilla, mientras que Mikel Oyarzabal queda fuera debido a una gripe.

Also read República Checa vs España: Hora, TV y Pronóstico Nations League 12 Noviembre

Estas ausencias de último momento abren la puerta a la titularidad en el once inicial para futbolistas clave como Martín Zubimendi, Fermín López y Ferran Torres. La prioridad absoluta del equipo es mantener la racha de victorias y consolidar el líder del grupo, lo que garantizaría disputar el partido de vuelta de cuartos de final en campo propio y evitar rivales líderes en el sorteo.

La crisis de la República Checa

Por el contrario, la selección checa llega al estadio en una situación crítica, habiendo encadenado cinco derrotas consecutivas en todas las competiciones, incluida una contundente pérdida por 3-0 ante Inglaterra en Wembley. El cuadro centroeuropeo suma cero puntos en el grupo y sufre una plaga de bajas importantes que debilitan su estructura defensiva y creativa.

Advertisement

Entre las bajas más significativas destacan la sanción de Michal Sadílek y las lesiones de piezas habituales como Adam Karabec, Pavel Sulc, Ondrej Lingr y Robin Hranác. La ausencia de estos elementos dificulta la capacidad del equipo para resistir la presión española y complicar el desenlace del encuentro en suelo checo.

Consecuencias y objetivos del partido

Para España, el objetivo es claro: sentenciar la primera plaza de grupo. Lo conseguirá si gana en Praga e Inglaterra (9 puntos) no vence a Croacia, o incluso empatando si los ingleses caen derrotados. Asegurar el primer puesto no solo garantiza ventaja de localía, sino que ofrece una estrategia de sorteo más favorable para la fase eliminatoria.

En el otro bando, la República Checa pelea por evitar el descenso directo a la Liga B. Si los checos pierden ante España y Croacia (3 puntos) suma al menos un empate ante Inglaterra, certificarán matemáticamente el cuarto puesto y el descenso de categoría antes de la última jornada. La presión sobre el conjunto centroeuropeo es inmensa, ya que un resultado negativo los enviaría a la segunda división de la competición.

Dónde ver el encuentro en directo

El duelo entre la República Checa y España se puede ver en directo en televisión en España a través de la cadena pública RTVE, que transmite los partidos de la selección nacional de forma gratuita. Los aficionados también podrán seguir el encuentro a través de la plataforma digital de RTVE Play, permitiendo el acceso libre sin necesidad de suscripciones de pago.