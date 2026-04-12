España vs Inglaterra: Dónde y Cuándo Ver el Partido de Clasificación al Mundial Femenino 2027

España se enfrenta a Inglaterra en un partido clave de clasificación para el Mundial Femenino Brasil 2027. Revive la emoción de la final del Mundial anterior y descubre la hora, el canal y las jugadoras clave en este encuentro crucial para el acceso directo al torneo.

España se enfrenta a Inglaterra en un partido crucial de clasificación para el Mundial femenino Brasil 2027. Este encuentro es una reedición de la vibrante final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, donde Inglaterra se impuso a España en la Eurocopa 2025, demostrando así la intensidad de la rivalidad entre ambos equipos. La seleccionadora española, Sonia Bermúdez, ha destacado la importancia de este enfrentamiento, anticipando un partido de alta exigencia y gran expectación.

El equipo español, bajo la dirección de Sonia Bermúdez, ha logrado una victoria destacada de 1-3 contra Ucrania, mostrando su potencial y determinación en el campo. Sin embargo, Inglaterra ha demostrado una mejor diferencia de goles frente a los mismos rivales, superando a Ucrania por 1-6 e Islandia por 2-0, lo que subraya la necesidad de un rendimiento excepcional por parte de España para asegurar la primera posición del grupo. \Los duelos contra las 'Lionesses' se perfilan como cruciales para aspirar a la primera plaza del grupo, que otorga el acceso directo al Mundial, evitando los complicados play-offs. Sonia Bermúdez aprovechó los encuentros contra Islandia y Ucrania para probar diversas jugadoras y consolidar estrategias, pero ahora, en la disputa por el primer puesto, la alineación titular refleja la importancia del partido. Se prevé el retorno de jugadoras clave que han demostrado su valía con la selección, y que jugaron un papel destacado en la ventana anterior. El partido representa una oportunidad para que España demuestre su crecimiento y aspiraciones en el ámbito internacional, consolidando su posición como un equipo competitivo a nivel mundial. La preparación del equipo español se ha enfocado en afinar estrategias, fortalecer la cohesión del grupo y maximizar el rendimiento individual de cada jugadora para superar a Inglaterra y asegurar un puesto en el Mundial.\El partido contará con la participación de jugadoras de renombre, que juegan en equipos de élite tanto a nivel nacional como internacional. Entre las convocadas se encuentran Laia Codina (Arsenal), María Méndez (Real Madrid), Irene Paredes (FC Barcelona), Mapi León (FC Barcelona), Aiara Agirrezabala (Real Sociedad), Olga Carmona (Real Madrid), Jana Fernández (London City Lionesses), Ona Batlle (FC Barcelona) y Eva Navarro (Real Madrid). Asimismo, el equipo contará con la presencia de Alexia Putellas (FC Barcelona), Patri Guijarro (FC Barcelona), Clara Serrajordi (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid) y Clara Pinedo (Athletic Club), todas ellas con experiencia en competiciones de alto nivel. Completan la lista de convocadas Athenea del Castillo (Real Madrid), Claudia Pina (FC Barcelona), Salma Paralluelo (FC Barcelona), Esther González (Gotham FC), Vicky López (FC Barcelona), Edna Imade (Bayern Múnich) y Lucía Corrales (London City Lionesses), añadiendo más talento y profundidad al equipo español. La afición espera un partido emocionante y competitivo, y confía en que España logre una victoria que la acerque al Mundial femenino Brasil 2027





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