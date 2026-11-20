La selección española se enfrenta a Francia en los cuartos de final de la Nations League. Conoce las fechas exactas en Mestalla y dónde ver los partidos gratis en RTVE.

La selección española de fútbol, dirigida por Luis de la Fuente, ha sido emparejada contra Francia en los cuartos de final de la UEFA Nations League. Este enfrentamiento se confirma tras el sorteo oficial que definió el resto del camino hacia la Final Four programada para finales de temporada.

El cruce entre estos dos seleccionados se producirá a finales de marzo en el estadio de Mestalla. Este duelo en la cumbre del fútbol europeo decidirá a uno de los dos equipos que disputarán la fase final del torneo, donde también podrían medirse Portugal y los Países Bajos en las semifinales.

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Detalles del sorteo y contexto del torneo

El sorteo ha sido intervenido por la mano de Adrien Silva, exjugador de Portugal, quien determinó que España no pudiera evadir a una de las favoritas. La selección española finalizó segunda en su grupo tras caer ante Inglaterra, lo que evitó un cruce directo con los alemanes, pero obligó a enfrentar a Francia, Alemania o Portugal.

Aunque España compartía grupo con Inglaterra y evitó a los alemanes en esta fase, el destino le puso al combinado de Zinedine Zidane en la primera ronda. Este resultado representa un desafío importante, ya que Francia, como España, cuenta con experiencia previa en la conquista del título de la Nations League.

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La otra ruta del cuadro muestra que el ganador de este duelo se enfrentará al vencedor entre Países Bajos y Portugal. Si España avanza, podría toparse con el equipo dirigido por Xavi Hernández o con una selección portuguesa post Cristiano Ronaldo en la siguiente ronda.

Calendario de partidos y sedes

Los cuartos de final se disputarán en dos etapas diferenciadas a finales del mes de marzo. El partido de ida, que tendrá lugar en el estadio de Mestalla, está programado para jugarse entre el 25 y el 27 de marzo. Esta fecha marca el inicio del compromiso más exigente para el grupo liderado por Lamine Yamal.

El encuentro de vuelta se celebrará entre el 28 y el 30 de marzo. La definición de estos dos partidos será crucial para determinar quiénes acceden a la Final Four. La sede de esta fase final aún está por designarse y se confirmará una vez que se conozcan los equipos clasificados.

Si España logra superar la barrera francesa, los siguientes duelos de la competición se disputarán entre el 9 y el 13 de junio. Este periodo marcará el cierre de la temporada, con las semifinales y la final definiendo al campeón de la Nations League.

Posiciones de los entrenadores y rivales

Luis de la Fuente debe preparar al equipo para un rival de alto nivel que cuenta con figuras clave como Kylian Mbappé y Kingsley Coman. Por parte francesa, Zinedine Zidane lidera un plantel que busca reafirmar su estatus entre las potencias europeas y validar su gestión técnica.

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El análisis previo también apunta a las otras eliminatorias del cuadro. Inglaterra, tras eliminar a España en la fase de grupos, se medirá a la selección de Noruega, dirigida por el técnico que actualmente cuenta con Erling Haaland como su máxima referencia ofensiva.

En la otra mitad del torneo, Bélgica y la selección alemana, con Jürgen Klopp al mando, se enfrentarán para definir el otro pase a la fase final. Este contexto refuerza la dificultad del camino que deben transitar tanto España como Francia para alcanzar la meta.

Transmisión oficial y acceso gratuito

La Radiotelevisión Española garantizará la cobertura completa de los encuentros de la selección nacional. Los aficionados podrán seguir el partido de ida y vuelta de forma gratuita y en directo a través del canal La 1 de TVE.

Además de la señal tradicional, la plataforma digital RTVE Play ofrecerá la transmisión en vivo. Los partidos están programados para emitirse en un horario cercano a las 20:45 horas, permitiendo a toda la audiencia acceder al evento sin barreras de pago ni suscripciones adicionales.