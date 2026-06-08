España ultima su preparación para el Mundial 2026 con bajas importantes y la mirada puesta en Cabo Verde

La selección española disputa su último amistoso ante Perú en Puebla con Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz lesionados. El técnico Luis de la Fuente valora la intensidad del entrenamiento y analiza a un rival combativo.

La selección española de fútbol se encuentra en la recta final de su preparación para el Mundial 2026 , con un último amistoso programado para esta madrugada contra Perú en la ciudad de Puebla, México.

Este encuentro serve como prueba final antes del debut en la Copa del Mundo, que tendrá lugar el próximo 15 de junio frente a Cabo Verde. El técnico Luis de la Fuente ha ofrecido detalles importantes sobre el estado de varios jugadores clave. Entre las bajas confirmadas para el partido ante Perú están Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, todos en proceso de recuperación y afinando su condición física para llegar en óptimas condiciones al estreno mundialista.

De la Fuente fue claro al señalar que los tres cumplen con los plazos de recuperación y que se espera que estén disponibles para el primer partido, aunque admitió que es complicado que puedan ser titulares desde el inicio. La decisión de que se queden entrenando por separado responde a la necesidad de realizar trabajo más específico y adaptarse a la exigencia de la competencia.

Respecto al once inicial ante Perú, el seleccionador avanzó que la intención es dar minutos a los futbolistas que no participaron en el anterior amistoso contra Irak, buscando que el equipo se parezca lo máximo posible al que salte al campo el 15 de junio. El partido contra Perú no es solo un trámite; para España es una oportunidad crucial de medir su nivel ante un rival exigente.

De la Fuente describió a Perú como una selección muy combativa, competitiva y aguerrida, con jugadores de gran calidad individual. El análisis del cuerpo técnico incluyó la observación de los últimos cuatro o cinco partidos de Perú, así como su reciente encuentro contra Haití, lo que confirma que será un tests riguroso. El mensaje del entrenador es claro: el equipo debe dar su mejor versión para llegar con buenas sensaciones al debut mundialista.

En otro tema, De la Fuente se refirió al incidente ocurrido en el entrenamiento del sábado entre Pablo Páez 'Gavi' y Rodri Hernández. El seleccionador restó importancia al altercado, destacando la intensidad y la energía como características positivas de Gavi, virtudes que incluso号 in controlled manner, but he does not want to change the player's essence.

La mayoría de las noticias que circulan alrededor de la selección española giran en torno a la preparación física y táctica de cara al Mundial 2026. La presencia de figuras como Lamine Yamal y Nico Williams, despite their current absence from the friendly, remains a central point of discussion. Their recovery and potential incorporation into the starting lineup are closely monitored.

The team's schedule in Mexico includes training sessions and friendly matches designed to fine-tune the squad's cohesion and match fitness. The Spanish Football Federation has organized logistics to ensure the team adapts to the conditions in North America, including time zone and climate considerations. The coaching staff is also gathering intelligence on Group C opponents: Cabo Verde, as well as the other teams that will be part of Spain's path in the initial stage.

The match against Peru is seen as a simulator of the competitive intensity that will be encountered in the tournament. De la Fuente emphasized that every training session and friendly is approached with maximum demand, leaving no room for complacency. The technical analysis of Peru highlighted their recent form and the threat posed by their attacking players, requiring a focused defensive display from Spain.

The team's blend of experienced World Cup players and young talents like Lamine Yamal is considered a strength, but also a factor that needs careful management in terms of minutes and workload. The upcoming days will be crucial to define the final roster and the tactical setup for the opener against Cabo Verde. The Spanish team's training base in Puebla has been set up to provide a controlled environment for preparation, away from distractions.

Players have expressed their willingness to integrate quickly and build the group chemistry that was key to their Euro 2024 triumph. The mood within the camp is reportedly positive, with a clear focus on the ultimate goal of winning the World Cup. The match schedule for the 2026 World Cup, co-hosted by United States, Canada and Mexico, includes 104 games across various venues, and Spain will play its group stage matches in different cities.

The Spanish federation has been planning travel and accommodation details months in advance to minimize disruption. In summary, the Spanish national team is fine-tuning its preparations with a mix of cautious optimism and intense work. The injury situation is being managed carefully, and the coaching staff is using every available minute to test combinations and strategies.

The friendly against Peru is more than a warm-up; it is a vital step in the process of building a team capable of competing at the highest level from day one of the World Cup





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