España ultima su preparación mundialista y otras noticias destacadas

Resumen de las principales noticias: la selección española juega su último partido antes del Mundial, el papa León XIV recibe a víctimas de abusos, la Fiscalía pide absolución en un caso, Netanyahu advierte a Irán, ola de robos en Madrid y tasación de las joyas de Zapatero.

La selección española de fútbol ha completado su último encuentro de preparación antes del inicio del Mundial , un partido no oficial que sirve como punto final a la fase de pruebas y ajustes.

En este encuentro, el delantero de la Real Sociedad volvió a demostrar su efectividad goleadora, lo que le consolida como el probable titular en el ataque español para el torneo. Mientras tanto, el papa León XIV ha recibido a seis víctimas de abusos eclesiásticos y presentado una serie de propuestas orientadas a aliviar el dolor de las víctimas, aunque se ha criticado la ausencia de las voces más críticas dentro del sector.

En el ámbito judicial, la Fiscalía ha reiterado su solicitud de absolución para David Sánchez y otros diez acusados, argumentando que las acusaciones carecen de fundamento probatorio. En política internacional, el primer ministro israelí, Netanyahu, ha emitido una advertencia directa a Irán: cualquier ataque será respondido con contundencia, una postura que se mantiene incluso en medio de la presión ejercida por Donald Trump.

En materia de seguridad, las autoridades de Madrid investigan una ola de robos en joyerías ubicadas en centros comerciales, sospechando que una banda criminal especializada podría estar detrás de estos asaltos. Finalmente, un primer peritaje sobre las joyas atribuidas al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha estimado un valor mínimo de un millón de euros, compuestas principalmente por diamantes, esmeraldas y rubíes. Estos hechos abarcan deporte, religión, justicia, geopolítica y criminalidad, reflejando la diversidad de la actualidad informativa





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