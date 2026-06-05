España ultima los preparativos para la visita del papa León XIV con un amplio dispositivo de seguridad

El papa León XIV realizará su primer viaje a Europa con una visita a España centrada en la caridad, la Eucaristía y el encuentro, en la que pronunciará un discurso en el Congreso e inaugurará la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia. El viaje, que busca abordar la polarización política y la emergencia migratoria, incluye también paradas en centros para migrantes y personas vulnerables, así como en la cárcel de Brians 1 y el muelle de Arguineguín. El Gobierno califica la visita como un hito de convivencia, mientras la Iglesia ve una oportunidad de renovación pastoral.

España se prepara para recibir al papa León XIV en su primer viaje a Europa, con una visita de carácter social y pastoral que incluye un gran despliegue de seguridad con 23.500 agentes.

Quince años después de la última visita papal, el pontífice recorrerá 2.500 kilómetros, pronunciará un discurso en el Congreso y participará en eventos significativos como la inauguración de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia. La agenda se centra en la caridad, la Eucaristía y el encuentro, destacando su visita a centros para migrantes y personas vulnerables. El lema 'Alzad la mirada' busca abordar la polarización política y la emergencia migratoria.

El Gobierno considera esta visita un hito de convivencia y diálogo, mientras que la Conferencia Episcopal ve una oportunidad de renovación pastoral en un país cada vez más secularizado. En el que será su primer gran viaje a un país europeo cuya idiosincrasia conoce en profundidad, una visita de marcado carácter social y pastoral, con fuerte carga simbólica, que ha movilizado a tantos agentes.

El Papa pronunciará un discurso en el Congreso, inaugurará la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia con motivo del centenario de la muerte de Gaudí y hará otras dos paradas históricas: visitará la cárcel de Brians 1 en Barcelona y el muelle de Arguineguín en Gran Canaria. Se trata de una agenda densa que pretende ir más allá de la crónica religiosa, apelando a una sociedad atravesada por la polarización política, la precariedad y el desgaste institucional, sin perder de vista la emergencia migratoria que se vive en la frontera sur europea.

Desde el Gobierno han definido este viaje como 'un hito que refuerza los valores compartidos de convivencia, solidaridad y diálogo', subrayando coincidencias con el Vaticano en la defensa de la paz, los derechos humanos y la acogida a los más vulnerables. Para la Conferencia Episcopal, es también la oportunidad de reposicionar a la Iglesia en un país cada vez más secularizado.

Entre los actos destacados están la misa del Corpus Christi en Cibeles, el encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu y con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte en el Movistar Arena. La gran imagen de la etapa catalana tendrá lugar en la Sagrada Familia, donde León XIV inaugurará y bendecirá la Torre de Jesucristo, la aguja central del templo, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, en una ceremonia que funcionará a la vez como acto espiritual y potente escaparate turístico y cultural de la ciudad, en la que también participará en una vigilia de或ación en el Estadio Olímpico Lluís Companys y visitará la Abadía de Montserrat.

La agenda reserva un espacio importante a los más vulnerables, marcando el punto de partida de su viaje el primer día con la visita a un centro de acogida. Canarias será, sin embargo, el gran escenario para abordar la crisis migratoria.

Cumpliendo con el deseo de su antecesor Francisco, León XIV visitará el puerto de Arguineguín (Gran Canaria) y el centro de acogida de Las Raíces (Tenerife), convertidos en símbolos de la crisis migratoria y de la presión que sufren las islas como puerta de entrada a Europa, y se reunirá con organizaciones que trabajan en la acogida y defensa de sus derechos, antes de presidir misas multitudinarias en el Estadio de Gran Canaria y en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Aunque muchos de estos actos no tendrán la espectacularidad de las grandes eucaristías, permitirán al pontífice visibilizar, con imágenes muy potentes, la realidad de la frontera sur en un momento de intenso debate europeo sobre migración y asilo.

El operativo de seguridad, que vuelve a poner a prueba la capacidad de España ante concentraciones multitudinarias, está coordinado por el Ministerio del Interior en varias fases para cubrir desplazamientos y actos masivos. Los números de efectivos de seguridad que maneja esta operación son 11.000 policías nacionales, 2.200 guardias civiles, 4.000 agentes de la Policía Municipal de Madrid; 5.600 Mossos; unos 500 agentes de la Guardia Urbana catalana y otros 200 de la Policía canaria.

Se establecerán perímetros de seguridad, controles de acceso, cortes de tráfico y restricciones aéreas en los puntos neurálgicos. Contará además con centros de coordinación específicos en cada ciudad y planes para escenarios de riesgo, en un contexto en el que España tiene en vigor un nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista





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