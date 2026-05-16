España supera los 100 millones de visitantes internacionales en 2026

España alcanzará un récord histórico al superar los 100 millones de turistas internacionales en 2026, gracias a su imagen de destino seguro frente al conflicto en Oriente Próximo. El sector turístico español crecerá un 3,7% en 2026 según el WTTC, igualando a Turquía y superando la media de la economía europea.

España alcanzará un récord histórico al superar los 100 millones de turistas internacionales en 2026, gracias a su imagen de destino seguro frente al conflicto en Oriente Próximo.

El sector turístico español crecerá un 3,7% en 2026 según el WTTC, igualando a Turquía y superando la media de la economía europea. El gasto de los visitantes internacionales en España se prevé que aumente un 5,3% este año, manteniendo la competitividad de los destinos mediterráneos.

Aena recupera el tráfico en los aeropuertos de Valladolid y Jerez tras la salida de Ryanair hace un año, aumentando frecuencias y capacidad en varias rutas internacionales y ofreciendo precios más competitivos que las europeas. Los datos de reservas de las agencias son positivos y muy parecidos a los del año anterior. En el Viejo Continente, Destinia observa incrementos del precio de los billetes de entre un 15% y un 25%, posible falta de combustible en algunos países.

También se monitoriza el posible impacto del Hantavirus, aunque en el momento no se ha convertido en un foco de contagios





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