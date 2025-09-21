España se retira de Eurovisión si Israel participa: Presión por la situación en Gaza

RTVE anuncia que España no competirá en Eurovisión si Israel es admitido, en respuesta a la situación en Gaza. La decisión ha generado diversas reacciones y pone de manifiesto la politización del festival y el debate sobre el papel de la cultura y el arte en contextos de conflicto.

España ha anunciado que no participará en el Festival de Eurovisión si Israel es admitido en el certamen. Esta decisión, tomada por el Consejo de Administración de RTVE a propuesta de su presidente, José Pablo López, busca intensificar la presión internacional sobre Israel debido a la situación en Gaza y las denuncias de violaciones de derechos humanos .

España se une así a otros cinco países que han manifestado una postura similar, demostrando una creciente preocupación por la participación de Israel en el evento musical en medio de la actual crisis humanitaria. La Corporación RTVE, al comunicar su decisión, también aclaró que la preselección española, el Benidorm Fest, se mantendrá según lo previsto, independientemente de la participación o no en Eurovisión. Sin embargo, si España finalmente se ausenta del festival, los servicios informativos confirmaron que tampoco se retransmitirá el evento. De materializarse esta situación, marcaría un hito histórico, siendo la primera vez que España no compite en Eurovisión desde sus inicios. Además, España se convierte en el único miembro del Big Five (los países fundadores del festival) en adoptar esta postura firme. La decisión ha generado reacciones diversas. Por ejemplo, Austria, país anfitrión potencial de Eurovisión 2026, ha expresado su opinión, sugiriendo que excluir a Israel no aliviará la crisis humanitaria en Gaza. Mientras tanto, Alemania ha denunciado las amenazas de boicot al festival si Israel participa. El humorista Pedro Ruiz, conocido por expresar sus opiniones en redes sociales, también ha manifestado su apoyo a la decisión de RTVE, argumentando que no representaría a España en el festival si Israel participa bajo el gobierno de Netanyahu.\La postura de España se ha visto influenciada por las protestas propalestinas y la creciente condena internacional a la situación en Gaza. Los rumores sobre la posible decisión comenzaron a circular tras las protestas que obligaron a suspender una etapa de La Vuelta ciclista a España, lo que reflejó la intensidad de las preocupaciones sobre el conflicto. Ruiz, a través de su plataforma en X, dejó claro su apoyo a la medida, manifestando que no asistiría al festival si Israel estuviera presente. La incertidumbre rodea el futuro de los artistas que aspiran a representar a España en Eurovisión. Los candidatos al Benidorm Fest serán anunciados en octubre, pero vivirán dos meses de incertidumbre respecto a sus propuestas y su eventual participación en el festival. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) se reunirá en diciembre para evaluar la situación de los países participantes y tomar una decisión final. La reunión de la UER será crucial para determinar si España, en caso de que Israel participe, quedará automáticamente fuera del concurso. La decisión española se fundamenta en la preocupación por las presuntas violaciones de derechos humanos en Gaza y la necesidad de enviar un mensaje claro sobre la importancia de la justicia y el respeto al derecho internacional. Esta postura refleja un creciente debate sobre la responsabilidad de las organizaciones culturales y artísticas en relación con conflictos políticos y situaciones de crisis humanitaria.\El impacto de la decisión española en el festival de Eurovisión es significativo, ya que podría inspirar a otros países a considerar medidas similares, aumentando la presión sobre Israel y la UER. La no participación de España, país con una larga tradición en el festival, podría afectar la visibilidad y el atractivo del evento, obligando a la organización a reconsiderar sus políticas y decisiones. La posición de España subraya la creciente tensión entre la celebración de eventos culturales y la necesidad de abordar cuestiones políticas y humanitarias. La respuesta de la UER y la postura de otros países serán fundamentales para el futuro del festival y su relación con los eventos geopolíticos. La situación pone de manifiesto la creciente politización del festival y el debate sobre el papel de la cultura y el arte en contextos de conflicto. En última instancia, la decisión de España de no participar en Eurovisión si Israel lo hace refleja un posicionamiento firme en apoyo a la justicia, los derechos humanos y el derecho internacional, generando un importante debate sobre el papel de los eventos culturales en contextos de crisis y conflicto





