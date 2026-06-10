España se opone a que la CE designe a los proveedores de alto riesgo en las redes de telecos

El ministro español Óscar López ha expresado su oposición a que la Comisión Europea designe a los proveedores de alto riesgo (HRV) en las redes de telecos en Europa. La propuesta de la Comisión Europea convierte en obligación lo que hasta ahora era recomendación: el veto a los fabricantes chinos en las redes móviles. Además, extiende el veto también a las redes fijas, satelitales y cables submarinos.

El ministro español Óscar López ha expresado su oposición a que la Comisión Europea (CE) designe a los proveedores de alto riesgo (HRV) en las redes de telecos en Europa.

La propuesta de la Comisión Europea convierte en obligación lo que hasta ahora era recomendación: el veto a los fabricantes chinos en las redes móviles. Además, extiende el veto también a las redes fijas, satelitales y cables submarinos.

España se opone a que la definición de HRV se haga a nivel supranacional, desde la CE, y considera que deben ser los estados nacionales los que decidan a quien declarar proveedor de riesgo y a quien no, ya que eso afecta a la seguridad nacional. El Gobierno español no ha tomado medidas similares a las de otros países europeos que han vetado a Huawei y ZTE en redes.

La postura de España sobre que los vetos deben decidirlos los países y no la CE, coincide con la de las grandes telecos europeas como Telefónica, Deutsche Telekom u Orange





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