España se mide a Perú en su último amistoso antes del Mundial 2026

La selección española enfrenta a Perú en Puebla, México, en su segundo y último partido de preparación para la Copa del Mundo. Con ausencias clave como Nico Williams y Lamine Yamal, Luis de la Fuente busca ajustar el once titular y recuperar buenas sensaciones tras el empate ante Irak.

La selección española de fútbol, dirigida por Luis de la Fuente, continúa su preparación para la Copa del Mundo 2026 con un segundo amistoso ante Perú en Puebla, México.

Este encuentro, que se disputará en la madrugada del lunes al martes (04:00 horas en España), servirá para ultimar los detalles tácticos y recuperar sensaciones positivas tras el empate agridulce frente a Irak (1-1) en el primer test de preparación. El equipo llegó el pasado sábado a Chattanooga, su cuartel general durante el Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, y ha realizado varias sesiones de entrenamiento para adaptarse al terreno y al clima.

Ahora, el cuerpo técnico busca ajustar el once titular y probar variantes estratégicas ante un rival que no logró clasificarse para la gran cita, lo que permitirá a España ensayar sin la presión de un resultado exigente. De cara a este amistoso, Luis de la Fuente planea alinear un equipo muy similar al que debutará el 15 de junio contra Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

La principal novedad es que los jugadores de apoyo que tuvieron protagonismo en el primer partido no estarán presentes, dando paso a una formación más reconocible. Sin embargo, hay ausencias significativas: Nico Williams y Lamine Yamal, piezas clave en el esquema del seleccionador, no han viajado a Puebla debido a sus respectivas lesiones. Williams, del Athletic Club, no juega desde el 10 de mayo, mientras que Yamal, del FC Barcelona, disputó su último partido el 22 de abril.

Ambos siguen recuperándose y verán el encuentro por televisión. Tampoco viajó Víctor Muñoz, extremo de Osasuna, quien también arrastra molestias y que difícilmente tendrá minutos en el Mundial. En cuanto a la portería, existe la duda de quién ocupará el arco. Joan García, tercer portero en la jerarquía, fue titular ante Irak, pero para este partido podría alternar con David Raya, quien sería el suplente de Unai Simón en el Mundial.

Es posible que cada uno dispute una mitad del encuentro. En el resto del campo, se espera un sistema similar al del debut, con nombres como Rodri, Fabián, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal liderando el ataque. La defensa estaría compuesta por Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Laporte y Cucurella.

Por su parte, Perú alineará a Gallese en la portería, con Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco y Marcos López en defensa; Jairo Vélez, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha y Kenji Cabrera en el mediocampo; y Johnny Vidales como referencia ofensiva. Este partido no solo servirá para ajustar el rendimiento colectivo, sino también para evaluar el estado físico de los jugadores y definir la alineación que buscará un inicio triunfal en el Mundial





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