El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha rechazado las críticas de la Casa Blanca y ha insistido en que España se mantiene fiel a sus principios internacionalistas. España ha sido un miembro obediente de la UE con escasa influencia fuera de su tradicional esfera de influencia en Latinoamérica, pero en los últimos tres años, la economía se ha fortalecido y España ha comenzado a ser más activa en política exterior.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , ha sido criticado por su postura en política exterior , pero su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares , insiste en que España se mantiene fiel a sus principios internacionalistas.

España ha sido un miembro obediente de la UE con escasa influencia fuera de su tradicional esfera de influencia en Latinoamérica. Sin embargo, en los últimos tres años, la economía se ha fortalecido y España ha comenzado a ser más activa en política exterior. Sánchez se convirtió en el primer líder europeo en declarar que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán era 'ilegal', comparándola con la guerra de Irak.

España se ha negado a permitir que Estados Unidos utilice bases en España para atacar a Irán y ha rechazado participar en una misión de la OTAN para asegurar el estrecho de Ormuz. Albares ha restado importancia al enfado de la Casa Blanca y a las quejas privadas en otras capitales europeas que alegan que la política exterior agresiva de España está socavando la unidad de la OTAN y los esfuerzos para lidiar con Trump.

Según Albares, la ruptura fundamental en el orden mundial se da entre una visión basada en el derecho internacional y la 'ley de la selva', es decir, el caos, la violencia y la guerra como sustituto de la política exterior. 'Esa es la verdadera elección', afirmó





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