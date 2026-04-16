España se acerca a perder miles de millones de fondos europeos por la lentitud en la adjudicación

La adjudicación de fondos europeos Next Generation en España se ralentiza drásticamente, con solo 482 millones resueltos en febrero, lo que aumenta el riesgo de tener que devolver miles de millones a Bruselas por no cumplir los plazos.

En febrero, España resolvió convocatorias por un valor de 482 millones de euros dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta cifra se sitúa considerablemente por debajo de la media de los últimos seis meses, que fue de 1.200 millones de euros. Este bajo rendimiento aumenta la probabilidad de que el Gobierno español deba devolver una suma significativa de fondos europeos Next Generation por no haber logrado adjudicarlos dentro de los plazos establecidos, según ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia.

La herramienta Elisa, del Ministerio de Economía, actualizada recientemente, indica que desde el inicio del plan en 2021 hasta el 28 de febrero, se han adjudicado un total de 65.872 millones de euros. La cifra previa, correspondiente al 31 de enero, mostraba una adjudicación de 65.390 millones tras cinco años de ejecución, lo que evidencia un avance mínimo y un ritmo de reparto de recursos inferior al que se venía manteniendo. Como consecuencia, al mes de febrero, aún quedan por distribuir 27.944 millones de euros, con tan solo seis meses restantes para su adjudicación. Todo el dinero que no sea adjudicado antes del 31 de agosto deberá ser devuelto a Bruselas.

La propia herramienta Elisa revela que hay 93.816 millones de euros en convocatorias abiertas, de los cuales solo el 70,2% se han resuelto. Para cumplir con el objetivo, sería necesario distribuir 4.657 millones de euros cada uno de los meses restantes, una tarea que se presenta casi imposible. Esto implicaría multiplicar por diez la cifra de adjudicación de febrero y mantener ese ritmo durante todo el plazo restante fijado por la Comisión Europea. Este periódico ya informó hace un mes que las previsiones de expertos consultados sugieren que España podría perder alrededor de 20.000 millones de euros de los fondos Next Generation por no poder repartirlos a tiempo. Esta cifra podría incluso ser mayor, dado el avance casi nulo observado en las adjudicaciones durante febrero. De mantenerse el ritmo de ejecución del segundo mes del año, apenas se alcanzarían los 3.000 millones de euros adjudicados, dejando 25.000 millones sin repartir.

Es importante destacar que estas cifras se refieren exclusivamente a las ayudas contempladas en el Plan de Recuperación. Tras la pandemia, España recibió 163.000 millones de euros para la reindustrialización europea, de los cuales 80.000 millones eran subvenciones (actualmente rozando los 94.000 millones) y 83.000 millones eran créditos reembolsables con condiciones ventajosas. El Gobierno español priorizó el reparto de las ayudas y, tres años después, aprobó la adenda para incorporar los créditos. Sin embargo, problemas en el diseño de los programas, una excesiva burocracia y una escasa coordinación con el sector privado crearon un cuello de botella que ralentizó drásticamente el reparto. En diciembre del año pasado, el Gobierno renunció a 60.000 de los 83.000 millones en créditos, lo que representa el 37% del total inicialmente asignado. El argumento oficial fue la capacidad de España para financiarse mejor en el mercado, aunque desde entonces no ha asignado partidas de deuda con objetivos similares.

El Gobierno anunció que una parte de los 23.000 millones de créditos se destinaría a un nuevo fondo soberano dependiente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una medida para evitar la pérdida de estos recursos al poder quedar consignados antes de agosto, sin necesidad de una adjudicación directa. Los datos más recientes del Gobierno indican que hay aproximadamente 8.000 millones adjudicados en créditos, a la espera de lo que ocurra con este fondo soberano. El problema fundamental sigue residiendo en las ayudas, que deben ser adjudicadas sí o sí antes de que expire el plazo en diciembre. No obstante, la problemática no se limita a la adjudicación, sino también a la liberación de fondos por parte del Ministerio de Hacienda. Los registros de ejecución presupuestaria de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) muestran que al cierre de 2025, Hacienda solo había realizado pagos por valor de 6.641 millones de euros, lo que equivale al 18,9% del total asignado para ese año. Este dato consolida 2025 como el peor año en el reparto de recursos públicos para los fondos Next Generation, superando consecutivamente cifras ya de por sí bajas de años anteriores.

El dinero consignado se ha distribuido de la siguiente manera: en 2021 se repartió el 45% del dinero consignado; en 2022, el 39,6%; en 2023, el 27,3%; y en 2024, el 26,6%. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado durante tres años consecutivos ha implicado que el dinero no ejecutado en un año se traslade al siguiente dentro del mismo programa. Esto significa que, sumando los cinco años de ejecución, al cierre de 2025 se aprobó un gasto equivalente a 47





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